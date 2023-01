Suomen Toto75-karonkka: Jymy-yllätysten iltapäivä Lappeenrannassa – M.A. Piste juhli kotiradallaan Lappeenrannan lauantairavit olivat pelaajille harvinaisen vaikeat – viimeisetkin Toto75-rivit tippuivat matkasta jo kolmannen kohteen jälkeen! Lunastusluukulle pääsi lopulta, mikäli löysi lapulleen edes viisi oikeaa oikeaa voittajaa. Viisi oikein-tuloksille jaettiin 1611,71 euroa.

Markus Dahlströmillä oli syytä tuulettaa. Mies ohjasti kaksi Toto75-voittoa Lappeenrannassa. Kuva: Satu Pitkänen / Suomen Hippos

MT Hevoset | Ravit 17:58 Toni Sarkama

1. M.A. Piste

Yksi iltapäivän kohokohdista oli kotiradan tamman M.A. Pisteen voitto. Jouni Hinkkasen silmäterä lähti ennakkoluulottomasti kisaamaan avoimeen sarjaan oriita ja ruunia vastaan ja Kari Rosimo valitsikin maltillisen taktiikan ajaen tamman sisäradan jonoon neljänneksi. Sieltä M.A. Piste käänsi viimeisen takasuoran alussa toiselle radalle, heitti loppukurviin mentäessä kolmannelle ja maalisuoralla neljännelle. Lopussa Rautjärven tammalla oli kaikkien hämmästykseksi paras vauhti päällä ja se kurkotti täpärästi jymy-yllätykseen. M.A. Pisteen peliprosentit olivat ainoastaan 0,28. Edellisen kerran tamma oli voittanut runsas vuosi sitten.

”Tässä alkaa tulla tamman luokka esiin. Se näytti sitä jo nuorempana, mutta niin paljon vastusti nuorempana, että vasta nyt starttirytmillä se on saatu sellaiseksi kun on haluttu. Ohjastaja Kari (Rosimo) on myös ollut tärkeässä roolissa. Keväällä pidetään jonkinlainen tauko, mutta tähtäin on Kouvolan kuningatarkilpailussa”, Jouni Hinkkanen taustoitti.

Jouni Hinkkanen omistaa valmentamansa ja hoitamansa hevosen. Aimo Musto on tamman kasvattaja.

2. Sahara Sandstorm

Lämminveristen ykkössarjassa nähtiin myös raju kiri, kun Ari Moilasen rattailleen saanut Sahara Sandstorm jyräsi viidennestä ulkoa väkevästi voittoon. Ykkössija oli ruunalle vuoden ensimmäinen ja iltapäivän tyyliin sekin tuli yllätyksenä. J.H.Mannerheim oli maalissa kolmas kirittyään toisesta parista ulkoa. Timo Korvenheimon talli juhli lähdössä kaksoisvoittoa, kun Jukka Torvisen kuskaama Hazelhen Hermes tuikkasi tarkan juoksun päätteeksi toiseksi. Sahara Sandstormin omistaa Team Hiekkamyrsky. Petra Huhti on kasvattanut hevosen. Kirsi Simi hoitaa ruunaa.

3. MAS Filbert

Iltapäivän ykköshahmo oli Markus Dahlström, joka ajoi kaksi Toto75-voittoa omilla valmennettavillaan. Kummankin voitto oli shokkihoitoa pelaajille, sillä MAS Filbertin peliprosentit olivat lämminveristen alimmassa divisioonassa ainoastaan 1,85 ja Didi Damin prosentit tammadivisioonassa vieläkin vähemmän. Mas Filbert teki hienon juoksun kirimällä porukan perältä viidennestä parista ulkoa niukasti ykköseksi ohi keulassa kovaa painetta saaneen suosikki She’s A Jedin. Tradewinds Stable omistaa MAS Breeding Oy:n kasvattaman hevosen. Tanja Dahlström hoitaa.