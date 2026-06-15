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Pohjois-Savon maakunnan ensimmäinen Eurospar avaa ovensa Tokmannin yhteyteen tiistaina 16.6. Myynnissä on myös elintarvikkeita pientuottajilta.
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Uutiset
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Kauppa
15.6.2026
18:45
Janica Pörhönen
Artikkelin aiheet
Eurospar
Iisalmi
Tokmanni
avajaiset
pientuottajat
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Helteet tulossa? Näin valitset oikean ilmalämpöpumpun ja varmistat kodin mukavuuden
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