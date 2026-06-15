Päivän ravit: Forssassa laadukkaat nuorten sarjat, Ruotsissa E3-karsintojen ilta Forssassa ravataan maanantaina peräti kahdentoista lähdön verran. Ravi-illassa on pituutensa lisäksi myös laatua.

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Juhokusti kilpaili viime kaudella Teemu Okkolinin valmennuksesta. Talven aikana Journey Stablen omistama ori siirtyi Marko Korven talliin. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Suomenhevosten nuorten sarjassa Heikintuuli hakee jo uransa viidettä voittoa. Tähän asti tappioton Teemu Okkolinin suojatti on tehnyt uransa kaikissa starteissa tarvittavan. Hyväpalkintoisessa lähdössä toki vastuskin on kovaa luokkaa.

Kuuselan Toivomus on kova hevonen, mutta loppuratkaisujen aikaan epävarma. R.R. Kunkku on ollut voittotaistossa uran kaikissa viidessä startissaan, vaikka onkin voittanut vain kerran. Kyvykkään Juhokustin rasitteena on peräti 80 metrin takamatka. Kimurantissa lähdössä on muitakin voittajakandidaatteja.

Kolmivuotiaiden lämminveristen nuorten sarja on visainen pähkinä euronelkun pohtijoille. Kemppitallin Special Flamesia ei voi voltin ykköseltä jättää huomiotta. Tasokkaassa koitoksessa potentiaalisia menestyjiä riittää.

Takamatkasta huolimatta Yevida Pointia ei sovi unohtaa. Turussa Shackhills Hazelin vanavedessä 14-vauhtia täyden matkan pinkonut Pia Huusarin treenattava kerkeää ehjällä juoksulla korkealle.

Hopeadivisioona voi hyvinkin olla EL Jetpackin heiniä, vaikka Pekka Korven suojatilla lähtöpaikka melko ulkona onkin. Jokimaan juoksun perusteella oriin kunto on vahvassa nousussa.

Cassandra Orden ei ole startannut Vermon nousijadivisioonan finaalin jälkeen. Pikkutauon jälkeen tammalähdössä vastus vaikuttaa oikein sopivalta, ja Tuukka Variksella on menestyspaikka Tommi Ala-Nikkolan valmennettavalla.

Ohjastajarintamalla illan mielenkiintoisin vieras on Mika Forss, joka lauantaina voitti suuryllättäjänä Norrbottens Stora Prisin. Miljoonan kruunun ykkönen irtosi Bodenin arvolähdössä johtavan takaa.

Örebrossa on maanantaina mielenkiintoinen ravi-ilta. E3-karsinnoissa nähdään tukku hienoja varsoja. Hannu-Pekka Korpi osallistuu karsintoihin, vaikka alustavien tietojen mukaan Magnolia on jäänyt reissusta pois.

Jo kaksivuotiaana loistanut Miss White Gold on saanut omassa karsintalähdössään ykkösradan lähtöpaikan. Kova tamma on luotettu lähdössään Toto64-suosikiksi.