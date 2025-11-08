Suomen ennätykset suosikille ja yllättäjälle Retostella sinetöi upean kautensa Varsakunkun ykkösellä ja Suomen ennätyksellä. Make Cashille Kasvattajakruunun voitto ja SE-aika taas tarkoittivat läpimurtoa ikäluokan kärkiryhmään.

Jaa Kuuntele

Ville Koivisto juhli Retostellan rattailla jo hyvissä ajoin ennen maalia. Kuva: Kirsi Kantokoski / Suomen Hippos

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Nelivuotiaiden Varsakunkku-finaali päättyi komeaan kotivoittoon, kun Seinäjoen radalla tallia pitävän Niko Jokelan valmentama Retostella loisti kisan ykkösenä. Ville Koiviston ajaman tamman voittoaika 26,4 paransi Passin Liinan vanhaa Suomen ennätystä puolella sekunnilla.

Retostella teki takahevosista aseettomia kovalla matkavauhdilla. Suosikkia seurannut Ceepra oli mainio kakkonen ennen selvästi parhaaksi takamatkalaiseksi yltänyttä Marstiota.

Retostella (Parvelan Retu) on voittanut muun muassa Pikkuprinsessa-kilpailun ja Kriteriumissa se oli toinen. 23 000 euron arvoinen Varsakunkku-voitto huipensi tamman huikean kauden.

Ville Koivisto kertoi voittajahaastattelussa ajaneensa kauden päätteeksi Retostellalla voitosta vähän riskilläkin.

”Ekaa kertaa laskin piiskan sen lautaselle ja annoin sen polkea menemään”, Koivisto kuvaili.

Koivisto kiitteli paitsi Retostellan, myös etenkin sen valmentajan Niko Jokelan merkitystä hänen uralleen.

”Niko on potkinut mua eteenpäin tässä lajissa ja antanut mahdollisuuden ajaa tällaisella hevosella kilpaa”, hän hämmästeli.

Tunnelmat ja tunteet olivat korkealla kotivoittoa juhlittaessa. Valmentaja Niko Jokela oli voittajahaastattelussa kyyneleet silmissään.

Make Cash kurkotti keskeltä Kasvattajakruunun voittoon ennen ulkoa kirinyttä Piccolo Cocktailia ja Shackhills Gambleria. Kuva: Kirsi Kantokoski / Suomen Hippos

Kolmevuotiaiden oriiden ja ruunien Kasvattajakruunun päätteeksi juhlittiin Markku Niemisen valmennettavaa, mutta eri hevosta kuin odotettiin. Make Cash puristi hurjan kisan voittoon tallikaverinsa Ancion Suomen ennätystä 12,5a sivuten.

Kiihdytyksessä oli paljon pelissä, kun kakkosradalta startannut suursuosikki Ancio yritti sisäradan Magnituden ohi keulapaikalle.

Magnitude pystyi kuitenkin puolustamaan asemansa melko varmasti, ja Ancion kohtaloksi tuli paikka toisella ilman vetoapua. 1.09-avauksen jälkeen kierroksen väliaika oli 12,0.

Jukka Torvisen ajama Make Cash sai loistoasemat johtavan takana rinnallaan Shackhills Gambler. Kun Ancion voimat ehtyivät päätöspuolikkaan alussa, Make Cash pääsi siirtymään toiselle radalle ja loppusuoralla omaan iskuunsa.

Tiukka voittovääntö käytiin kolmen hevosen kesken. Shackhills Gambler eteni ensin johtoon, mutta sekin sai taipua Make Cashin ja kirinsä neljännestä ulkoa aloittaneen Piccolo Cocktailin edessä.

Make Cash kurkotti parhaaksi niukasti ennen Piccolo Cocktailia. Voittoaika 2100 metrin ryhmässä oli vuodenaikaan nähden hurjasti 12,5a, ja se sivuaa Ancion kesällä juoksemaa Suomen ennätystä.

Markku Nieminen on paitsi Make Cashin (Maharajah) valmentaja, myös sen osaomistaja ja -kasvattaja osana Firewall Stablea.

Make Cashia oli rastattu T75:ssä vain reilun prosentin verran ja sen voittajakerroinkin oli 36,10. Markku Niemiselle sen menestys ei kuitenkaan tullut yhtä suurena yllätyksenä, ja hän kommentoikin ruunaa positiivisesti jo ennakkohaastattelussa.

”Juoksunkulku oli vähän ennustettavissa, että kaksi suosikkia ajaa toisensa nurin”, Nieminen huomautti voittajahaastattelussa.

Make Cashin kanssa kausi ei ole mennyt nappiin, ja Kasvattajakruunun voitto olikin sen läpimurto ikäluokan suurille estradeille.

”Tämä aloitti uransa hyvin, mutta koko viime kesä meni sairastellessa. Hyvältä tuntuu, kun maltettiin odottaa”, Nieminen iloitsi.

Kolmevuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa Arctic Fiona johti alusta loppuun.

Janne Korpi pääsi Juho Ihamuotilan valmennettavalla helposti keulaan, ja kun Pekka Korpi eteni Fuego Combolla toiselle radalle, matkavauhti rauhoittui hyvin maltilliseksi. 1.14-avauksen jälkeen kierroksen väliaika oli vain 18,0, ja kolmaskin puolikas oli vain 17-vauhtinen.

Loppusuora tultiin todella lujaa, ja Arctic Fiona piti pintansa melko varmasti. Haasteen heitti johtavan takana ravannut Skyfall Emilie, joka sai sisäkautta tilaa Arctic Fionan ajauduttua maalisuoralla ulospäin.

Janne Korpi totesi voittajahaastattelussa pyrkineensä pitämään Arctic Fionaa sisäradalla, mutta vauhdin kiihtyessä äärimmilleen tamma tuli kuitenkin maalisuoralla ulospäin.

Arctic Fiona ja Janne Korpi joutuivat loppumetreillä tiukille sisäkautta kiritilaa saaneen Skyfall Emilien kanssa. Keulahevonen kuitenkin piti pintansa. Kuva: Kirsi Kantokoski / Suomen Hippos

Suurkilpailuvoitto oli Arctic Fionalle (Maharajah) jo kauden toinen. Kesällä se voitti Tammakriteriumin ollessaan vielä Pekka Korven valmennuksessa ja hänen Star-Racing oy:nsä omistuksessa.

Tammakriteriumin jälkeen Mikko Laakkonen osti Arctic Fionan ML Stable oy:lleen, ja hevonen siirtyi Juho Ihamuotilan valmennukseen.

Janne Korpi ohjasti Arctic Fionalla myös Tammakriteriumin voiton ja on jatkanut pääosin sen ohjissa myös uuden omistajan ja valmentajan aikana.

”Se oli iloinen yllätys, kiitos Juholle ja Mikolle”, Korpi summasi voittajahaastattelussa.

”Mukavahan tällaisella hevosella on ajaa. Olen tosi iloinen, että hevonen on koko ajan paremman tuntuinen.”

Valmentaja Juho Ihamuotilalle kotimaisen kasvattajakilpailun voitto oli ensimmäinen laatuaan. Valmentaja ei myöntänyt Arctic Fionan kaltaisen tähtihevosen tulon talliin aiheuttaneen erityisiä paineita.

”Hyvän hevosen kanssa on aina hieno tehdä töitä”, Ihamuotila kuvaili voittajahaastattelussa.