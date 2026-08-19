Päivän ravit: Illan huipennuksena jäätävän hieno Kirppu-ajoRovaniemellä onnistuttiin järjestämään upea suurkilpailu keskiviikkoillan iloksi. Kirppu-ajossa nähdään hieno matsi.
Aikatasoituksena ajettava Kirppu-ajo sai 80 metrin takamatkalle todella kovia nimiä. Kuninkuuskilpailussa toiseksi sijoittunut Vänrikki on tehnyt tänä kesänä lopullisen läpimurron aivan terävimpään suomenhevoskärkeen.
Samaa voi sanoa Antti Ojanperän tallin toisesta kilpailijasta Alarik Huikeasta. Kuusivuotias ori epäonnistui kuninkuuskilvassa, mutta Suur-Hollola-ajon voittojuoksussa Alarik Huikean esitys veti sanattomaksi.
Alarik Huikean vakio-ohjastajaa Santtu Raitalaa ei Rovaniemellä nähdä, joten Antti Ojanperä ohjastaa itse oritta.
Alarik Huikean ikätoveri Caru voitti viime vuonna Kirppu-ajon komealla viisivuotiaitten SE-tuloksella, ja kovaa valuuttaa ori tulee olemaan tälläkin kertaa. Harri Sulku kertoo keskiviikkona MT Hevosissa oriin kuulumisista astutuskauden päättyessä.
Lämminveristen ykköslähtö on kultadivisioona, jonka suosikkina on Antti Ojanperän tallista kilpaileva Holcombe Zet. Juhannuksen jälkeen ori on pitänyt pientä paussia allergian vuoksi. Luokaltaan Tuukka Variksen ohjastajakseen saava huippuhevonen on lähdön aatelia, mutta joutuu antamaan hieman tasoitusta ulkoradan lähtöpaikalta.
Ruotsin puolella ajetaan Solvallassa kovatasoiset ravit. Tammojen EM-kilpailussa on kaksikin suomalaisvaljakkoa. Ete Jet starttaa takarivin sisäradalta. Kovaa nousua tammarintamalla tekevää italialaistammaa ohjastaa Santtu Raitala.
Ykkösradalta kisaan pääsee Olli Koivusen ohjastama Fortunewheelgarden. Kovaan tehtävään joutuva Koivunen kertoo kisan ennakkotunnelmat keskiviikkona MT Hevosissa.
Illan toinen keihäänkärki on Margareta Wallenius-Klebergin pokaalilähtö, jossa Timo Nurmoksen Gaining Experience haastaa ennakkosuosikit. Keväällä Harper Hanovers -lähdön voittanut vahva ori on tekemässä tuloaan Ruotsin raskaaseen sarjaan.
Lähdön ennakkosuosikkeja ovat kahdelta sisimmältä radalta starttaavat Dream Mine sekä Keep Asking. Dream Mine muistetaan Elitloppetin hurjasta ME-juoksusta, jossa se sijoittui toiseksi hirmuajalla 07,3a.
MT Hevoset raportoi Solvallasta paikan päältä keskiviikkoillan huippuraveista.Artikkelin aiheet
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