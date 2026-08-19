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Juuri nyt | Henkilöauto törmäsi karhunpentuun Juvalla
Tilaajalle | Venäjä kartoittaa energiaverkkojamme ja datakaapeleitamme sotilaallista konfliktia varten, varoittaa Tiilikainen