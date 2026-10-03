Happy Plant Proteinin toimitusjohtaja Jari Karlsson kertoo, että Latviasta löytyi 35-vuotias suurtilallinen, joka osti kasviproteiinin jalostuslinjaston 8 miljoonalla eurolla.
Karlssonin mukaan kuivapuristukseen perustuva teknologia maksaa murto-osan märkäpuristusteknologiasta. Kuivaerottelulla saadaan noin 10 prosenttia korkeampi proteiinipitoisuus.
MTK:n vilja-asiamies Max Schulman arvioi, että valkuaiskasvien tuotanto ja jalostus kiinnostaa viljelijöitä, mutta tilojen toimeentulo vaikeuttaa investointeja. Hänen mukaansa puolivalmistetehdas syntyisi helpoimmin koko ruokaketjun tuella.
Valion Susanna Kallion mukaan yhtiö etsii uusia kumppaneita kasvipohjaisten elintarvikkeiden teknologioita kehittävistä yrityksistä ja auttaa tuotekehityksessä, kaupallistamisessa ja tuotannon kasvattamisessa.