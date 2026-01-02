Viikonlopun ravit: jackpotit jaossa, ravilauantai Vermossa ja Ojanperän hevosia tyrkyllä sunnuntaiksi PariisiinSuomen ravivuosi saadaan alkuun perjantaina Jyväskylässä. Viikonlopun raveja ajetaan pakkassäässä. Sunnuntaina Seinäjoella lämpömittari laskee lähelle kriittisiä lukemia.
Perjantai 2. tammikuuta
Torstaina ei Suomessa ravattu, joten ravivuoden avaus on perjantaina Jyväskylässä yhdeksän lähdön iltaraveilla. Hevosista on tähän aikaan vuodesta pulaa, joten illan pääpelissä Toto5:ssa yksi lähtö juostaan kuudella hevosella.
Toto5-pelissä pelaajat joutuvat pähkimään useammankin pelihevosen askellajeja. Sekä Mill Flash, Even Ekstaasi että Popeye Tooma tulevat ravilla olemaan lähdöissään vahvoilla, mutta kaikilla kolmella hevosella laukkapeikko vaanii nurkan takana.
Killerin ravit alkavat kello 18.00. Toto5 peli starttaa kello 19.10.
Rommen Toto64-pelissä pelaajat yrittävät päästä käsiksi 190 000 euron jackpottiin. Yksi kierroksen avainhevosia on Katja Melkon valmentama ja Jorma Kontion ohjastama suomalaisomisteinen Googoo Gone.
Ruuna oli ennen joulua Bollnäsissä oikein sitkeä, vaikka lopulta johtavan rinnalta ulos totosta jäikin. Tällä kertaa tarjolla voisi olla keulapaikka, mistä kovakuntoinen menijä olisi vahvoilla.
Rommen Toto64-peli alkaa kello 20.30.
Lauantai 3. tammikuuta
Vermon lauantairaveissa pelataan tuttuun tapaan Toto75, jossa on tällä kertaa pikkuruinen 17 000 euron jackpot. Kierroksen pelatuin hevonen tulee olemaan Suomessa neljällä voitolla avannut Flaps Out.
Vermossa ravit alkavat kello 13.30 ja Toto75:n suhteen luukut menevät kiinni kello 14.45. TotoTV:n studiossa päivystävät Jere Törmänen ja Marko Lähteenmäki.
Vaikka tänä vuonna ei Kultadivisioonassa ajeta finaaleita, on kultalähtöjä kuitenkin ravilauantaiden ohjelmassa. Vermon kisassa ennakkosuosikkina on takarivin paikasta huolimatta Iikka Nurmosen Kurri Jari Boko.
Ruotsissa oli vuoden lopussa useana päivänä putkeen Toto85-peliä, ja arvosteluakin osakseen saanut huippuvaikea yhdistelmäpeli on jälleen asialistalla lauantaina.
Jägersrossa ajettava Toto85-kierros alkaa heti Vermon jälkeen kello 17.10.
Sunnuntai 4. tammikuuta
Sunnuntaina jää nähtäväksi, kilpaileeko Antti Ojanperän valmennettavia Pariisin talvimeetingissä. Lähimpänä paikkaa kilpailussa on Combat Fighter.
Suomessa sunnuntairavit ajetaan Seinäjoella, jonne on ravien ajaksi luvattu kireää, jopa 18 asteen pakkasta.
Jos ennuste pitää paikkaansa, saattaa seitsemän lähdön tynkäraveissa tulla tukku poisjääntejä.
Seinäjoen pääpelinä on Toto4, joka ajetaan ravien neljässä viimeisessä lähdössä. Kupongit pitää jättää sisään kello 14.10 mennessä.
Seinäjoen jälkeen vuorossa on Bergsåker, jossa sunnuntaipelinä on Toto75. Ruotsin pääpeli sulkeutuu kello 16.00.Artikkelin aiheet
