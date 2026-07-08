Päivän ravit: Tammacupin finaalissa illan suurimmat rahat, suomenhevonen kruunujahdissa RuotsissaVermon kohokohtana on keskiviikkona Tammacupin finaalilähtö. St Micheliin paikan saanut Ete Jet valmistautuu suurkisaan hopeadivisioonassa.
Perusmatkalta starttaavat karsintalähtöjensä voittajat lienevät vahvoilla Tammacupin finaalissa. Takamatkalaisille tulee automaattisesti isossa lähdössä kierrettävää.
Go Gaga veti karsinnassa ensimmäisen kierroksen hiljaa ja kirivoimat säästyivät loppuun. Pekka Korpi yrittää jälleen treenattavallaan keulaan.
Ruby On Stage tuskin osallistuu kisaan keulapaikasta. Sopivalla juoksulla tammalla on lopussa sanottavansa. Siisti tolpparivi taulussa kertoo lahjakkuudesta ja kovasta kunnosta.
Lili Darling on paalun kolmas kovanaama. Liukkaaseen loppukiriin nojaava Henry M Bollströmin valmentama tamma noussee jälleen korkealle, vaikka vaade on finaalilähdössä hirmuisen suuri.
Hopeadivisioona on osoittautunut Ete Jetille menestystarinaksi. Sarjamäärityksen mukaan hopeadivari on tammoille avoin, ja Hanna Lepistö on tehnyt tässä sarjassa kovaa tulosta.
Ete Jet sai hiljattain paikan puolentoista viikon päästä ajettavaan St Micheliin. Vermon divisioonalähtö toimii siis paikkojen avaajana Mikkelin arvolähtöön.
Ete Jet on lähtönsä jättisuosikki. Kovimmat haastajat ovat vihdoin hyvän lähtöpaikan saanut Ninja Zon sekä nousukuntoa uhkuva Oskar Run.
Kylmäveristen kovimmassa tasoitusajossa suosikkikaksikoksi voi nostaa Boscon Visan ja Tuulen Viljon.
Kovakuntoinen Boscon Visa on äärimmäisen varma kilpailija, eikä seitsenvuotias ruuna ole laukannut kertaakaan 19 startissaan. Paavo Reposen suojatti selvittänee siis takamatkan voltin kakkosen.
Tuulen Viljo on jatkanut tällä kaudella menestymistään. Teivossa ruunalle tuli pikkulaukka, jonka jälkeen Petteri Himmelroosin oman tiensä kulkija kiri neljännelle sijalle. Jos ruuna tekee totta, siltä voi odottaa aina menestystä.
Hannu Hietanen tekee keskiviikkona reissun Ruotsiin. Karlas starttaa Solängetin kylmäverilähdössä. Nordgubbens Minne -lähdön voittaja kuittaa noin 15 000 euron kokoisen ykköspalkinnon.
Hyvärahaisessa lähdössä vastus on kovaa luokkaa. Brageson starttaa 20 metrin takamatkalta Karlakseen nähden. Kahdelta pakilta lähtevät liikkeelle muun muassa Tekno Jerven sekä Svarte Petter.Artikkelin aiheet
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