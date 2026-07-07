Näin ohitat hevosen oikein − asiantuntija neuvoo Harva tietää, mitä ratsastajan käsimerkki tarkoittaa.

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Kesäaikaan hevosia näkyy teillä normaalia enemmän, joten ohitukseen kannattaa varautua. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

MT Hevoset | Liikenne Onni Puutio

Autoilijoita muistutetaan varovaisuudesta kohdatessaan hevosen liikenteessä. Hevonen pitää ohittaa rauhallisesti, hitaalla vauhdilla ja reilua turvaväliä pitäen. Asiasta tiedotti Liikenneturva.

Liikenneturvan selvityksen mukaan alle puolet kuljettajista tietää, mitä ratsastajan näyttämä käsimerkki tarkoittaa. Kun ratsastaja nostaa käden pystyyn, hän pyytää ajoneuvoa pysähtymään. Toinen käsimerkki voi kertoa siitä, että ratsastaja on huomannut ajoneuvon ja ohituksen voi tehdä varovasti.

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tuula Taskisen mukaan hevosen kohtaaminen vaatii erityistä tilanteenlukutaitoa. Hänen mukaansa hevonen voi säikähtää ajoneuvoa niin, ettei ratsastaja pysty näyttämään käsimerkkejä lainkaan.

Sähköajoneuvot voivat aiheuttaa ongelmia ratsastajille, koska niitä ei aina kuule ajoissa. Taskisen mukaan pahinta on äkkinäinen toiminta ja kovat äänet, jotka voivat säikäyttää hevosen. Levottomat liikkeet ja pään kääntely voivat kertoa siitä, että eläin on hermostunut.

Liikenneturva suosittelee, että autoilija yrittää saada hevosen ja ratsastajan huomion rauhallisesti esimerkiksi puhumalla. Tarvittaessa huomiota voi herättää myös valoja väläyttämällä.

Ohituksen jälkeenkin on syytä pitää vauhti maltillisena. Esimerkiksi renkaiden alta kuuluva hiekan rapina tai voimakas kiihdytys voi säikäyttää hevosen.

Liikenneturva neuvoo hiljentämään aina vauhtia hevosta lähestyttäessä, seuraamaan ratsastajan käsimerkkejä ja jatkamaan matkaa rauhallisesti tilanteen mukaan.