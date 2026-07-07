Massimo Hoistille kova korvaaja St MicheliinMikkelin ravirata tiedottaa, että Suur-Hollola-voittaja Massimo Hoist jättää vauhtimailin väliin. Massimo Hoistin korvaajaksi tulee todellinen kestotähti Ruotsista.
Vajaan kahden viikon päästä ajettavan St Michelin tuorein kiinnitys on Daniel Redénin tallin kestotähti Don Fanucci Zet. Urallaan lähes 25 miljoonaa kruunua ansainnut ori on tuttu myös Mikkelistä, sillä se voitti St Michelin kaksi vuotta sitten ajalla 08,7a.
Tämän vuoden Elitloppet-finaalissa Don Fanucci Zet oli viides hirmuajalla 07,6a. Tuore näyttö on sunnuntain voitto norjalaisesta suurkilpailusta.
"Ori on lähtenyt urallaan uuteen nousuun, kun se pari vuotta sitten muutti uuteen talliin Danielin Redénin tilalla. Se alkoi viihtyä selvästi paremmin. Don Fanucci Zet kuuluu maililla maailman parhaiden ravureiden joukkoon”, Stall Zetin manageri Anders Malmrot kommentoi Mikkelin raviradan tiedotteessa.
Redénin tallista nähdään St Michelissä myös kisan viime vuonna voittanut Double Deceiver.
”Tämän hetken tiedon mukaan Daniel itse ohjastaa Mikkelissä Double Deceiveriä, kuten viime vuoden voitossa. Maailman nopein Örjan Kihlström jatkaa puolestaan Don Fanuccin rattailla”, Malmrot kertoo.
Kun kisaan jo keväällä kutsuttu Massimo Hoist ei lähde mukaan, kisaan on auki vielä yksi paikka. Sunnuntaina 19. heinäkuuta ajettavan St Michelin ensipalkinto on 70 000 euroa. Hierro Bokon rataennätyksen 08,3a alituksesta maksetaan kymppitonnin bonus.
St Micheliin kutsutut hevoset
Castor The Star (Ruotsi)
Combat Fighter (Suomi)
Diva Ek (Italia)
Don Fanucci Zet (Ruotsi)
Double Deceiver (Ruotsi)
Ete Jet (Suomi)
Kuiper (Ruotsi)Artikkelin aiheet
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