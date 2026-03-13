Viikonlopun ravit: Viikko huipentuu Valkeala-ajoon Viikon kotimaiset pääravit kilpaillaan lauantaina Kouvolassa. Länsinaapurin puolella pelejä piristää kolme jackpotia.

Huippukunnossa kilpaileva Häijymies kärsi edellisessä startissa epäonnesta. Kouvolassa Heikki Hoffrenin suojatti pyrkii pinkomaan takamatkan koviksilta karkuun. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Perjantai 13. maaliskuuta

Viikonlopun ensitahdit rummutetaan Porissa, jossa on kymmenen lähdön iltaravit. Pääpelinä on Toto5, joka käynnistyy illan neljännestä lähdöstä.

Varikon kiireisin hahmo on perjantaina Jouni Miettinen, joka tuo kotiradalleen starttiin viisi suomenhevosta.

MT Hevosista voi lukea perjantaina Totoviitosen kolmannen kohteen suursuosikin Fraasian kuulumiset.

Porin ravit alkavat kello 18.00. Totoviitosta aletaan puristelemaan kello 19.10.

Porin jälkeen ravi-illan ohjelmassa on Rommen Toto64-peli, jossa on noin 191 000 euron jackpot. Katja Melkolla on Rommessa kolme hevosta startissa. Ohjastajapuolella Jorma Kontio ahkeroi kuudella hevosella.

Toto64-peli alkaa kello 20.30.

Jouni Miettisellä on Porissa viisi hevosta viivalla. Kuva: Ville Toivonen

Lauantai 14. maaliskuuta

Viikon pääravit kilpaillaan Kouvolassa. Toto75-ravien päälähtö on kylmäveristen Valkeala-ajo, jossa paalun Häijymies yrittää kirmailla karkuun takamatkan kovimpia kasvoja, joihin kuuluvat Morison ja Havglimt.

Häijymies ja Heikki Hoffren kärsivät Killerillä melkoisesta epäonnesta, kun maaliin ensimmäisenä saapunut valjakko hylättiin lähdön jälkeen radalta poistumisesta. Häijymies käväisi välittömästi volttauksen jälkeen rata-alueen ulkopuolella sisäkentällä. Tuomio tästä annettiin vasta lähdön jälkeen.

Havglimt voitti kuun vaihteessa Joensuun arvolähdön. Antti Ala-Rantalan valjakko sai onnekkaasti kiriväylän, kun Morison haki loppukaarteessa raviaan. Kouvolan päälähdössä mukana on täydet 16 hevosta.

Toto75-pelissä on lauantaina noin 34 000 euron jackpot. Kello 13.00 ravien alkaessa käynnistyy myös TotoTV:n studiolähetys, jossa isäntänä toimii Jere Törmänen ja asiantuntijana Ami Laaksonen. Varikolla sanoja kerää Veeti Suomalainen.

Toto75-peli alkaa kello 14.45.

Lauantain Toto85-peli ratkotaan tällä kertaa Norjassa. Bjerken kierroksella on tanakka, yli 1 700 000 euron jackpot, mikä nostaa potin jopa neljän miljoonan euron tasolle.

Avoimessa kylmäverilähdössä nähdään Ness Tjo Tyr, joka on noussut kylmäveristen ykkösluokkaan. Seitsemänvuotias ori on voittanut uransa starteista yli puolet, eikä alkuvuoden kolmessa startissa ole tullut huteja.

Lämminveristen kultadivisioonassa suosikin viittaa kantaa Diva Ek. Alessandro Gocciadoron suojatin ykköshaastaja on Daniel Wäjerstenin Mellby Jinx. Molemmille hevosille Bjerken lähtö on kauden avaus.

Huippumenijöitä palaa radalle. Diva Ek on suomalaisille tuttu mm. vuoden 2024 Kouvolan vierailustaan. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Sunnuntai 15. maaliskuuta

Sunnuntaina avataan ravikausi Rovaniemen Mäntyvaaralla. Kausi jatkuu jo tulevana lauantaina, jolloin napapiirillä ajetaan 75-ravit.

Iltapäivän ohjelmassa on 11 ravilähtöä. Sunnuntain pääpeli on Toto4. Ravit alkavat kello 13.00 ja Toto4 karautetaan käyntiin kello 14.10.

Sunnuntaita ei tarvitse kärvistellä ilman jackpotia, sillä Bollnäsin Toto75-pelissä on ylimääräistä rahaa noin 339 000 euroa.

Bollnäsissä voi tarkistaa kokeneempien kylmäveristen kunnon, kun Månlykke A.M. ja Järvsöodin ottavat yhteen avoimessa lähdössä.

Toto75-peli käynnistyy kello 16.00.