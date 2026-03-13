Rovaniemen sunnuntairavit peruttuKeliongelmat ovat todellisuutta myös napapiirillä. Rovaniemen ravikauden avaavat sunnuntairavit on peruttu.
Rovaniemen ravirata tiedotti perjantaina, että sunnuntaiset kauden avausravit on jouduttu perumaan.
Raviradan Facebook-tilillä kerrotaan, että keliolosuhteet ovat niin haastavat, ettei ravien läpivienti ole mahdollista. Päätös on tehty asiantuntijoita ja Suomen Hipposta konsultoiden.
Ravipäivä siirtyy ajettavaksi myöhemmin. Viikon päästä lauantaina Rovaniemellä ajetaan 75-ravit, johon mennessä rata on saatava kilpailukuntoon.
Keliolosuhteet ovat aiheuttaneet ratamestareille harmaita hiuksia viime aikoina. Säiden lauhduttua ravit jouduttiin perumaan viime sunnuntaina Lahdessa sekä tiistaina Seinäjoella.
Teivon viime lauantaina järjestetyt 75-ravit pystyttiin viemään läpi raveja aikaistamalla ja tihennetyllä aikataululla.Artikkelin aiheet
