Päivän ravit: Antti Ojanperä Vincennesissä, Linnunlahdella soi Hassisen KoneRaviviikko alkaa Vincennesin iltapäivästä, jossa Goodwin Zet kilpailee ravien avauslähdössä. Joensuun euronelkusta löytyy ideaa, ja ilta päättyy Färjestadiin.
Eteläisessä Suomessa vietetään talvilomaviikkoa pakkassäässä. Pakkasista ei ole tietoakaan Pariisissa, missä Antti Ojanperä tuo starttiin Goodwin Zetin.
Vincennesin iltapäivän avauslähdössä Ojanperän suojatti osallistuu 2850 metrin tasoitusajona ajettavaan kilpailuun, jossa Goodwin Zetiä ohjastaa Antonin Andre.
Goodwin Zetin lähtöön osallistuu myös David Perssonin valmentama Sandokan, jolla on alla pari napakkaa esitystä Vincennesissä. Ruunaa ohjastaa Matthieu Abrivard.
Lähdön voittajalle on luvassa 20 700 euron ykköspalkinto.
Joensuussa ajetaan maanantaina kauden avajaisravit. Kaikkiaan tänä vuonna Joensuussa ajetaan 13 totoravit. Vähennystä viime vuoteen on kaksien ravien verran.
Joensuun maanantairavien kärki on euronelkku, joka ajetaan ravien neljässä viimeisessä lähdössä. Kaikkiaan Joensuun ilta käsittää yhdeksän ravilähtöä.
Ideanpoikasta on euronelkun toisessa lähdössä. Veli-Matti Hassisen Pilssin Taika on noussut alkuvuodesta hienoon kuntoon. Tamma on tunnettu suunnattomasta kestävyydestään, eikä se ei moiti juoksunkulkua missään olosuhteissa.
Lähdössä on monta hyvää hevosta, mutta ei yhtään ylikylän peliä. Jos Pilssin Taika jatkaa viime starteista tutulla tasolla, voi Linnunlahden illassa soida Hassisen Kone, joka on samannimisen joensuulaisen klassikko-orkesterin kappale. Kyseessä on Veli-Matti Hassisen voittajatunnari.
Joensuun ravit alkavat kello 18.00. Euronelkku on vuorossa kello 19.55.
Ruotsin puolella iltaravit ajetaan Färjestadissa, missä pelin nimi on Toto64. Illan suomalaisnimi Färjestadissa on Jorma Kontio, joka urakoi illan aikana kahdeksan hevosen ohjastajana.
Alkuvuoden aikana Kontio on ohjastanut Ruotsissa kaikkiaan sata ravilähtöä, joista konkari on kerännyt yhdeksän voittoa.
Färjestadin Toto64 alkaa kello 20.30.
