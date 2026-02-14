Lappeenrannan ravirata irtisanoi toimitusjohtaja Teemu Keskitalon Lappeenrannan raviradan toimitusjohtaja Teemu Keskitalo on irtisanottu tehtävästään.

Teemu Keskitalo tunnetaan myös aktiivisena raviurheilijana. Kuva: Anu Leppänen

Joulukuusta 2022 Lappeenrannan Ravirata oy:n toimitusjohtajana toiminut Teemu Keskitalo on irtisanottu tehtävästään. Keskitalon lauantaiaamuna toimittaman tiedotteen mukaan yhtiön hallitus on irtisanonut hänet.

Keskitalon mukaan irtisanomiselle ei ole pyynnöistä huolimatta annettu perusteita.

”Irtisanomista koskien ei ole käyty aiempaa keskustelua ja se tuli minulle yllätyksenä. Tehtävässä toimiessani ei ole tapahtunut mitään, mikä selittäisi irtisanomiseni”, Keskitalo toteaa.

Lappeenrannassa järjestetään Kuninkuusravit vuonna 2027. Keskitalon aikana Lappeenrannan ravirata on palkittu vuonna 2023 vuoden hevosenomistajaystävällisimpänä raviratana ja vuosi sitten vuoden raviratana.

MT ei tavoittanut raviratayhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Sakselaa kommentoimaan asiaa.

Yhtiön varapuheenjohtaja Pekka Toivonen vahvisti MT:lle tiedon Keskitalon irtisanomisesta, mutta totesi puheenjohtaja Sakselan hoitavan tiedottamisen kaikilta muilta osin.