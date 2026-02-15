Ukrainalainen kirjailija sai Suomessa työrauhan ‒ ”Sitä on vaikea sanoin kuvata, millaista on elää sodan keskellä” Irina Deremed-Tymoshenkon mukaan mahdollisuus viettää aikaa Suomessa edisti ammatillisia projekteja sekä toi kauan kaivattua lepoa.

Ukrainalainen kirjailija Irina Deremed-Tymoshenko työskenteli Jyväskylän kirjailijatalossa kolmen kuukauden ajan marraskuun alusta tammikuun loppuun. Kuva: Hanne Manelius

Uutiset | Kirjallisuus Jukka Koivula

Ukrainalainen kirjailija Irina Deremed-Tymoshenko työskenteli vuodenvaihteen molemmin puolin yhteensä kolme kuukautta Jyväskylän kirjailijatalossa Artists at Risk -järjestön avustuksella.

Deremed-Tymoshenko on asunut perheineen Kiovassa koko Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan ajan.

”Sodan keskellä eläminen vaikuttaa totta kai kirjoittamiseeni. Emme voi nukkua kokonaisia öitä, kun venäläiset pommittavat öisin. Kun sitä on jatkunut vuosia, muuttuu elämä raskaaksi”, ukrainalainen kertoo.

Deremed-Tymoshenko on sivutoiminen kirjailija, joka hankkii pääosan tuloistaan työskentelemällä lääkintätarvikkeita myyvässä yrityksessä.

”Ukrainassa kirjallisuus on sellainen kallis harrastus.”

Hänen ensimmäinen romaaninsa julkaistiin vuonna 2025.

”Se on surrealistinen tarina tytöstä, joka hukkasi itsensä tosielämän ja unien välille. Lopulta hän ei enää tiennyt, onko hereillä vai unessa.”

”Sodan keskellä eläminen vaikuttaa totta kai kirjoittamiseeni. Emme voi nukkua kokonaisia öitä, kun venäläiset pommittavat öisin. Kun sitä on jatkunut vuosia, muuttuu elämä raskaaksi.” Irina Deremed-Tymoshenko

Irina sai Jyväskylän kirjailijatalossa ollessaan valmiiksi toisen romaaninsa, jonka aloitti jo vuonna 2022.

”Se on rakkaustarina ja kolmiodraama sota-ajan Ukrainasta. Tarinan päähenkilö on suhteessa mieheen, jonka vaimo haluaa puhua heillä kotona venäjää ukrainan kielen sijaan. Siitä syntyy jatkuvia konflikteja”, kirjailija avaa.

”Syntyy monimutkainen vyyhti, jonka taustalla raivoaa sota. Tarina kertoo, päästäänkö hommassa yhtään eteenpäin.”

Monet romaanit ovat löytäneet muotonsa Jyväskylän kirjailijatalon seinien sisällä. Kuva: Hanne Manelius

Hän sai Jyväskylässä viettämiensä kuukausien aikana myös jatkettua seuraavan, järjestyksessään kolmannen romaaninsa kirjoittamista. Kirja on vielä keskeneräinen.

”Se kertoo lapsista, jotka leikkivät luolissa. Yksi heistä kuolee vaarallisessa leikissä, mutta palaa myöhemmin kummituksena vanhojen leikkikavereidensa luokse.”

”Olen kävellyt puhtaassa luonnossa. Järvien keskellä sijaitseva Jyväskylän kaupunki on pieni ja kaunis.” Irina Deremed-Tymoshenko

Ukrainalaisen mukaan mahdollisuus viettää aikaa Suomessa edisti ammatillisia projekteja sekä toi kauan kaivattua lepoa.

”Sitä on vaikea sanoin kuvata, millaista on elää sodan keskellä. Ihminen on alituisessa jännitystilassa, koskaan ei voi kunnolla rentoutua. Täällä olen nukkunut yöni rauhassa ja minulla on ollut aikaa kuulla omia ajatuksiani. Työni ovat edenneet kiitettävästi sen ansiosta.”

Irina kehuu keskisuomalaista luontoa.

”Olen kävellyt puhtaassa luonnossa. Järvien keskellä sijaitseva Jyväskylän kaupunki on pieni ja kaunis.”

Irina Deremed-Tymoshenko palasi Kiovaan helmikuun alussa aviomiehensä ja kahden lapsensa luokse.