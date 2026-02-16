Siirry pääsisältöön
Juuri nyt
|
Metsätalouden tukia haettu ennätyspaljon ‒ rahat loppuvat taas kesken
Tilaajalle
|
Ukrainalainen kirjailija sai Suomessa työrauhan ‒ ”Sitä on vaikea sanoin kuvata, millaista on elää sodan keskellä”
Metsätalouden tukia haettu ennätyspaljon ‒ rahat loppuvat taas kesken
Metsäkeskuksen mukaan osa vanhoista hakemuksista on pakko hylätä.
Tilaajalle
Jaa
Metsä
|
Metsäpolitiikka
16.2.2026
09:15
Jarmo Palokallio
Artikkelin aiheet
metsätalous
valtiontuet
Metsäkeskus
rahoitus
ympäristötuki
Jaa
