Heta Huuskola, Jani Ruotsalaisen talli ja koko raviratsastus käyttivät tilaisuutensa Kuninkuusraveissa Aurinko näytti kasvojaan, yleisö löysi paikalle Teivon raviradalle ja monté eli raviratsastus näyttäytyi parhaansa mukaan lajin SM-lähdössä lauantain kilpailupäivän alkajaisiksi.

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Heta Huuskola luotsasi Hujakkeen montén Suomen mestariksi. Kuva: Anu Leppänen

MT Hevoset | Ravit Riku Niittynen

Suomen mestaruus meni pääkilpailuunkin osallistuvaan Jani Ruotsalaisen talliin äärimmäisen hienojen vaiheiden jälkeen. Lajin komeetta Heta Huuskola ratsasti Hujakkeella niukasti mutta varmasti ykköseksi.

Monté antoi Teivossa todella ammattimaisen ja huippu-urheilullisen kuvan. Lähdössä kilpaili 16 kovakuntoista valjakkoa. Haastavassa kolmen paalun voltissa päästiin matkaan ensimmäisellä lähtöyrityksellä. Hevoset menivät isolla prosentilla lujaa ja pysyivät ravilla.

Loppusuoralla käytiin upea taistelu voitosta usean hevosen kesken. Kolme ensimmäistä kilpailijaa tuli maalilinjalle pienin eroin. Kaksi ensimmäistä, Hujake ja Tiia Vehviläisen ratsastama Varma-Konsti lähes samanaikaisesti.

”Vähän tunteet purkautuivat maalilinjalla, mutta en oikeasti uskaltanut luulla mitään, vaan piti kuunnella tulojärjestys, ennen kuin uskoin, että voitimme”, Heta Huuskola kuvaili tallialueella maalilinjan tilannetta.

”Ei sitä meinaa uskoa vieläkään. Todella mahtava homma. Tämä monté-urheilu on nyt se mitä haluan tehdä, ja onnistuminen tässä paikassa oli iso asia.”

Heta Huuskolan isän omistama Kiitävä oli myös mukana SM-finaalissa Milla Markkasen ratsastamana, joten ei ollut itsestään selvää, että Hetan ajokki olisi juuri Hujake.

”Kyllä se oli sovittu jo aikaa sitten, kuitenkin. Hujake on niin hyvä juuri tässä lajissa, että olin kyllä motivoitunut jatkamaan sillä heti ensikosketuksesta lähtien.”

Loppusuoralle tultiin viiden hevosen rintamassa, ja maalissakin oli tosi tasaista. Hujake työntyi ykköseksi ennen kovan työn tehnyttä Varma-Konstia. Kuva: Anu Leppänen

Jani Ruotsalainen ei lauantain ravien alussa antanut muille mitään, sillä hän vei myös kakkoslähdön Ukko-Pekalla keulasta. Esitys oli vankka, sillä kuninkuuskilpaan osallistuvan Evartin poika sai matkalla tiukkaa prässiä, mutta kesti kaiken.

Hujakkeelle Ruotsalainen totesi montén olevan oivallinen laji.

”Hujake on vain paljon parempi selästä kujin kärryistä. Hienoa, että sille on löytynyt oma laji.”

Heta Huuskola vahvisti lajianalyysin.

”Se menee selvästi rennommin selästä, ja se rentouskin on tärkeää urheilussa. On monia hevosia, joille tämä sopii kärryjä paremmin.”

Anu Suutari on Hujakkeen omistaja, kasvattaja ja hoitaja. Hänen elämänkumppaninsa Jani Ruotsalainen on ruunan valmentaja. Kuva: Elina Paavola

Heta Huuskola, 26, voitti 2021 Montékypärät-kilpailusarjan, ja siitä on lähtenyt nousu lajin eliittiin.

”Se eli minulle tärkeä asia: tilaisuus, jota tarvitsin saadakseni nimeä. Sitä kautta tuli tilaisuuksia lainaohjastuksiin, ja on tullut mahdollisuuksia sekä kehitystä.”

Huuskola analysoi, että SM-lähtö oli hyvä mainos koko lajille, joka on mennyt muutamassa vuodessa kovasti eteenpäin.

”Tätä haluan myös itse tehdä lisää, ja toivotaan että kilpailumahdollisuuksia tulee enemmän. Se sopii joillekin hevosille paremmin, ja meitä ratsastajiakin on jo hyvä kaarti. Nelly Korpikoski on minut tähän lajiin vihkinyt, ja hänelle suo kiitoksen myös lajin PR-työstä.”

Jani Ruotsalaisen tallikunto on luja, sillä juvalaisen valmentama ja ohjastama Ukko-Pekka otti vakuuttavan voiton omassa lähdössään. Kuva: Anu Leppänen

Kakkonen Varma-Konsti ja Tiia Vehviläinen tekivät myös loistavan suorituksen, kuten koko lähdöllinen ratsukoita.

”Tietysti harmittaa, kun jää noin niukasti kakkoseksi, mutta ei suorituksessa ollut valittamista”, Tiia Vehviläinen pohti.

”Aika hyvissä ajoin tajusin että olemme lähellä, ja toisaalta että tulee kova taisto. Ihan viime askeleella se ratkesi. Varma-Konsti on vähän sellainen, ettei se tee suurta eroa vastustajiin, ja nyt ne marginaalit kääntyivät näin päin.”

Tiia Vehviläinen on toinen nouseva nuori nimi tilastoissa. Häneltä onnistuu ohjastus myös kärryistä mainiosti. Hän vahvisti Heta Huuskolan sanat montén kehityksestä.

”Eiköhän tämä ollut hyvää mainosta lajille. Selästä hevosta pystyy tukemaan suorituksessa lähempää ja eri lailla. Toisille hevosille apu on hyvinkin merkittävä. Ja laji näin sopivampi.”

Maaseudun Tulevaisuus on suomenhevosten montén Suomen mestaruuden yhteistyökumppani.