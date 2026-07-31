Torvinen oli Teivossa päivän nimi myös Legendojen lähdössä – ohjastajilta upea ele ravinuorten hyväksi Kuninkuusravien perjantain hieno perinne, Legendojen lähtö kokosi yhteen Teivoon ja sen Kuninkuusraveihin sidoksissa olleita raviurheilijoita. Hannu Torvisen kolmen ykkösen jatkoksi nähtiin Heikki Torvisen voitto.

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Heikki Torvinen ohitti Legendojen lähdön aikana kaikki vastustajat. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Heikki Torvisen ajama ja Heikki Mikkosen valmentama Renginruusu oli lähdön suursuosikki vaikeasta lähtöpaikasta huolimatta. Torvinen jättäytyi hevosella alussa, ja lähdön suursuosikin juoksupaikka oli takapareissa.

Keulat otti Risto Airaksinen Muiston Aaronilla. Pekka Vilpponen matkasi Kirassilla johtavan selässä. 25-vauhtista avausta seurasi kierroksen kellotus aikaan 26,5.

Kierros juostuna Torvinen käänsi oikeasta ohjaksesta ja Renginruusu lähti pitkään kiriin. Noin 700 jäljellä Heikki Torvinen pääsi Risto Airaksisen rinnalle ja vauhti kiihtyi. Kaksikko irtosi muista valjakoista päätöspuolikkaan alussa.

Loppusuoralla Renginruusu kiri vastustamattomasti voittoon. Muiston Aaroni piti selvästi kakkoseksi. Kirassi oli lopulta kolmas.

Torviset olivat perjantaisten ravien hahmoja, sillä Heikki Torvisen poika Hannu Torvinen narutteli päivän aikana kolme voittoa. Isä ei jäänyt poikaa huonommaksi.

”Kyllä mä yritin jäädä, mutta ihan hyvin se meni loppujen lopuksi. Jäin alussa enemmän mitä suunnittelin. Hevonen oli niin paineissaan”, Torvinen kertoi voittajahaastattelussa.

”Tuli vähän vaikeuksia, kun jouduin 900 jäljellä äkkiä kääntämään ulos. Takasuoralla kaikki oli sitten hallinnassa Riston rinnalla. Hevosta piti tallikurvissa hieman muistuttaa, mutta korvia en halunnut vetää auki. Luotin, että hevonen tulee maaliin asti hyvin.”

Torvinen ennusti rankan juoksun tehneelle Renginruusulle ruusuista tulevaisuutta.

”Kun mennään vuosi tai kaksi eteenpäin, niin tämä on varmasti pääkilpailun hevosia, jos terveyttä vaan riittää”, Torvinen julisti.

Heikki Torvinen kiertää nykyään Suomea raskailla ajoneuvoilla, mutta myös hevoset ovat edelleen konkarin elämässä mukana. Kuva: Elina Paavola

Risto Airaksinen kertoi MT Hevosille kesän sujuneen mukavasti. Muun kunnon ylläpitämisen lisäksi ohjelmassa on ollut hevosten ajamista.

”Juvalla olen Suurosen Sepolla käynyt ajamassa silloin tällöin. Muualla en ole nyt käynyt.”

Legendojen lähtö on Airaksiselle mieleinen kilpailu. Airaksinen kertoo, että lähdön ajajien kesken on heitetty jo huulta etukäteen.

”Torvisen Heikille on naurettu, että kierrä meidät vanhat ukot sitten kaukaa, kun tulet sillä hyvällä hevosella”, Airaksinen viittasi Torvisen ohjastamaan ennakkosuosikkiin.

”Kun mennään vuosi tai kaksi eteenpäin, niin tämä on varmasti pääkilpailun hevosia, jos terveyttä vaan riittää.” Heikki Torvinen

Airaksinen aikoo seurata Kuninkuusravit paikan päällä, mutta tarvittaessa hän on valmis tositoimiin.

”Varmaan tulee lauantaina Suurosen Seppoa autettua, kun sillä on niin paljon hevosia peräkkäisissä lähdöissä”, Airaksinen kertoo.

Pekka Vilpposelle Teivon Legendojen lähtö oli jo kolmas laatuaan.

”Olin Turussa mukana. Sitten Rovaniemen kunkkareissa oli järjestetty sellainen lähtö Tornion ravien yhteyteen”, Vilpponen muistelee.

Vilpposen kesä on sujunut töiden parissa.

”Töitähän minä vielä teen, vaikka minulla on tuota ikääkin. Se on vähän erilaista olla eläkeläinen ja käydä töissä kuin työläinen ja käydä töissä”, Vilpponen nauraa.

Pertti Puikkonen kiteytti Legendojen lähdön hengen yhteen lauseeseen.

”Kyllä vanhojen tuttujen näkeminen on suunnilleen yhtä mieluisaa kuin itse kutsu kisaan.”

Puikkosella ei ole aikaa jäädä muistelemaan menneitä sen pitempään, sillä ravien jälkeen vuorossa on kotimatka.

”Huomenna mulla taitaa olla tallivuoro”, mikkeliläinen naurahti.

Pekka Yli-Houhala veikkaili, ettei enää aja kilpaa Legendojen lähdön jälkeen.

”Kiva tunne vetää oli haalaria niskaan. Vähän jopa jännittikin, ja ihan aiheesta. Olin vähän matkustajana siellä alkuun, mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Voi olla, että tämä oli mun uran vika lähtö. Kyllä se kärryillä istuminenkin vaatisi vähän harjoitusta, ja sitä mulla nyt ei enää ole”, Yli-Houhala arveli.

Teivon Legendojen lähdön ohjastajat olivat etukäteen päättäneet, että lähdön ohjastuspalkinnot menevät hyväntekeväisyyteen. Rahat lahjoitettiin Teivon Ravikoululle lasten ja nuorten raviharrastuksen tukemiseen. Tämä ele sai raviyleisöltä raivokkaat aplodit.