Tarkista tästä palvelusta lähimetsiesi suojelun tilaMetsähallituksen palvelusta voit helposti tarkastaa kotikuntasi metsien suojelutilanteen.
Metsähallituksen Suojelualuetilanne-palvelusta voit tarkistaa muun muassa, millaisia suojelualueita lähistölläsi on, Metsähallitus tiedottaa.
Palvelussa voit esimerkiksi tarkistaa suojelualueiden pinta-alatiedot ja kohteiden sijainnin kunnittain. Lisäksi voit rajata hakua tiettyyn kuntaan tai maakuntaan sekä tarkastella alueita suojelutyypeittäin ja maankäyttöluokittain.
Saatavilla on myös erilliset kansallis- ja luonnonpuistojen kartat pinta-aloineen.
”Suomen monimuotoista luontoa turvaa monipuolinen suojelualueverkosto, aina Lapin laajoista kansallispuistoista ja erämaa-alueista pienialaisiin yksityismaiden lajien ja luontotyyppien suojelukohteisiin, kuten eteläisiin jalopuumetsiköihin”, kertoo Elisa Pääkkö Metsähallituksen luontopalveluista tiedotteessa.Artikkelin aiheet
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