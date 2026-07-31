Tarkista tästä palvelusta lähimetsiesi suojelun tila Metsähallituksen palvelusta voit helposti tarkastaa kotikuntasi metsien suojelutilanteen.

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Kuvassa Kirmonmetsän luonnonsuojelualue. Kuva: Finsilva

Metsä | Metsiensuojelu Aapo Nieminen

Metsähallituksen Suojelualuetilanne-palvelusta voit tarkistaa muun muassa, millaisia suojelualueita lähistölläsi on, Metsähallitus tiedottaa.

Palvelussa voit esimerkiksi tarkistaa suojelualueiden pinta-alatiedot ja kohteiden sijainnin kunnittain. Lisäksi voit rajata hakua tiettyyn kuntaan tai maakuntaan sekä tarkastella alueita suojelutyypeittäin ja maankäyttöluokittain.

Saatavilla on myös erilliset kansallis- ja luonnonpuistojen kartat pinta-aloineen.

”Suomen monimuotoista luontoa turvaa monipuolinen suojelualueverkosto, aina Lapin laajoista kansallispuistoista ja erämaa-alueista pienialaisiin yksityismaiden lajien ja luontotyyppien suojelukohteisiin, kuten eteläisiin jalopuumetsiköihin”, kertoo Elisa Pääkkö Metsähallituksen luontopalveluista tiedotteessa.