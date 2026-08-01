19 startin kokemuksella seppelejahtiin – Villilotta on Kuninkuusravien historian kokemattomin Kuningatarkisaan osallistuva Villilotta on Kuninkuusravien historian pienimmällä starttimäärällä pääkisoihin osallistuva hevonen.

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Henri Bollström ajaa Villilottaa kuningatarkisassa. Bollström ohjasti tamman isän Tähen Toivomuksen kuninkaaksi vuonna 2019. Kuva: Elina Paavola

MT Hevoset | Ravit Ville Toivonen

Seppo Suurosen valmentama ja Katri Avotien omistama Villilotta on kuningatarkisan selvästi kokemattomin, mutta samalla yksi kisan avainhevosista.

Kokenut menestysvalmentaja Suuronen ei kuitenkaan ota liikaa paineita suojattinsa harteille.

”Kyllä muilla voi olla etulyönti siinä, että niillä on enemmän kokemusta. Kaksi päivää ja kolme matkaa kuitenkin”, Suuronen painottaa.

”Uskon, että kyllä Villilotta selvittää pitkänkin matkan. Nöyrin mielin kuitenkin lähdetään matkaan. Ajetaan nätisti ja hevosta kuulostellen, ja mennään startti kerrallaan.”

Suuronen myöntää Villilotan olevan suuri lahjakkuus, mutta korostaa nuoren tamman olevan osittain opintomatkalla.

”Ois yllätys, jos tälle seppelettä lyötäis kaulaan”, hän summaa.

Villilotta on taustaltaan erittäin kuninkaallinen. Sen isä on ravikuningas Tähen Toivomus, ja Villilotan emälinja vilisee kuningatarkilpailun tammoja.

Emä Villisisko oli menestynyt kilpahevonen, mutta ei kuitenkaan ollut mukana kuningatarkisassa. Sen emä Hovi-Meeri, seuraava emä Marilyn ja Villilotan neljäs emä Marinka sen sijaan olivat kaikki kuningatarkisassa.

Suvun suurin menestyjä on ollut Villilotan emänemänemänemä Marinka, joka voitti kuningatarkisan vuosina 1967 ja 1969.