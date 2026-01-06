Kangasniemen jääravit tekevät historiaa: ensimmäistä kertaa mailin radallaKangasniemellä on tarkoitus järjestää jääravit maaliskuun alussa. Perinteikäs tapahtuma kokee mielenkiintoisen uudistuksen kaviouran pidentyessä mailin mittaiseksi.
Jääraveja on järjestetty harvakseltaan Suomessa viime vuosina. Viime talvena järven jäällä ei Suomessa lainkaan kilpaa. Toissa talvena Suomessa ajettiin kahdet jääravit, kun kalenterissa oli jääravit Kangasniemellä sekä Killerin raviradan järjestämät jääravien SM-kilpailut Jyväskylässä.
Tälle talvelle toistaiseksi ainoat tiedossa olevat jääravit ovat juuri Kangasniemen jääravit. Viime kerralla kilpaa ajettiin 1000 metrin mittaisella jääradalla. Tällä kertaa tarkoituksena on järjestää jääravit mailin eli 1609 metrin mittaisella radalla.
Hevosjalostusseuran johtokuntaan kuuluvan ravivalmentaja Terho Rautiaisen mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta Suomessa, raveissa kilpaillaan mailin radalla.
”Jäälle radan rakentaminen tietysti on aavistuksen helpompaa kuin maalla olevan radan pidentäminen”, Rautiainen naurahtaa.
Johtokunta tarkasti maanantaina jäätilanteen Kangasniemen kirkonkylän rannassa. Jääravit on tarkoitus ajaa sunnuntaina maaliskuun ensimmäinen päivä.
”Jäätä oli nyt jo parhaimmillaan lähes 20 senttimetriä. Pumppaamme vettä jäälle tarpeen mukaan, mutta ainakin aluksi luonto saa tehdä tehtävänsä jääpeitteen kertymisen osalta.”
Terho Rautiaisen mukaan kaikki lähdöt on tarkoitus ajaa mailin volttilähtöinä.
”Kun jäätilanne näyttää lupaavalta, nyt aletaan suunnitella sarjoja. Se kuitenkin on varmaa, että kaikki lähdöt ajetaan mailin matkalla.”
Joka toinen vuosi järjestettävät jääravit ovat Terho Rautiaisen mukaan tärkeä tulonlähde Kangasniemen Hevosjalostusseuralle. Vaikka Kangasniemellä on vain 5000 asukasta, on kunta vahvaa hevostalousaluetta. Jääraveista saaduilla tuloilla ylläpidetään myös seuran omistamaa harjoitusrataa.
"Ainoastaan kerran olemme joutuneet siirtämään jääravit Mikkelin radalle heikon jäätilanteen takia. Pääsylippu- ja sponsorituloilla on iso merkitys seuralle. Jääravit kiinnostavat selkeästi kunnan asukkaita."
