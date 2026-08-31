Amanda Hänninen ja Stenbydal’s Castilla voittivat toista kertaa perättäin Ruotsin kovimman A-kategorian tammalähdön Guldstoetin. Vaikka voitto tuli selvästi, ei valmentaja ollut täysin tyytyväinen suojattinsa esitykseen.

Amanda Hänninen ja Stenbydal’s Castilla tekivät toistamiseen voitokkaan ryöstöretken Ruotsiin.

Kaksikko voitti toisen kerran perättäin raviponien Guldstoet-lähdön. Guldstoet ajetaan sekä A- että B-kategorian poneille. Lähdöt ovat arvostetuimmat tammoille rajatut raviponilähdöt Ruotsissa.

Viime vuonna lähtö ajettiin Bollnäsissa. Tänä vuonna kisa ajettiin Taalainmaalla sijaitsevalla Rommen raviradalla. Stenbydal’s Castilla oli A-kategorian lähdön ennakkosuosikki, sillä seitsemänvuotias tamma oli juossut edellisessä startissaan Kouvolassa ennätyksensä 2.03,3a.

Takarivistä startannut suomalaisvaljakko kiersi vastustajansa helponnäköisesti irroten varmaan voittoon. Voittoaika oli 2.09,6a 1640 metrin matkalla. Amanda Hännisen mukaan suurkilpailun voitto ei tullut helpolla.

”Takarivin lähtöpaikalla näin kovia vastustajia vastaan on iso hidaste. Pitkä kuljetusmatka näkyi tänään otteissa. Tamma ei ollut ehkä ihan niin vetreä kuin se on ollut viimeisissä starteissaan. Mutta kyllä voitto tuli lopulta ihan varmalla tyylillä”, Amanda Hänninen kertasi voittoisaa juoksua Rommen tallialueella kisan jälkeen MT Hevosille.

Tänä vuonna 13 vuotta täyttävä poniohjastaja oli matkassa äitinsä Miia Hännisen ja sisarensa Oona Hännisen kanssa. Suomalaisretkikunta suuntasi heti kilpailun jälkeen kotimatkalle sunnuntain iltalautalla Kapellskärista.

”Tultiin lauantai-iltana ponien kanssa Rommen raviradalle. Oltiin tässä yötä ja lähdetään takaisin kohti Suomea sunnuntain iltalautalla. Ollaan sitten aikaisin maanantaina Suomessa”.

Amanda Hänninen on ohjastanut urallaan yli 200 ponilähtöä. Kuva: Anu Leppänen

Stenbydal’s Castilla oli mukana tämän vuoden Mini Elitloppet-lähdössä. Esitys pilaantui tuolloin laukkaan. Ohjastajan äidin mukaan Stenbydal’s Castillalle tehtiin Solvallan jälkeen varuste- ja balanssimuutoksia.

”Saatiin asiantuntija-apua sekä varusteisiin että kengitykseen. Olisihan se tällaisena ollut varmasti korkealla Solvallan tuloksissa. Toivottavasti päästäisiin ensi vuonna yrittämään uudelleen Solvallassa”, Miia Hänninen totesi.

Miia Hänninen painotti Ruotsin kilpailumatkojen tuovan aivan omanlaisen lisän poniharrastukseen.

”Onhan nämä pitkiä reissuja sekä hevosille että ihmisille. Mutta tarjoavat nuorille unohtumattomia kokemuksia.”

Viime vuonna Stenbydal’s Castilla oli mukana myös Ruotsin A-kategorian mestaruuslähdössä Åbyssa. Miia Hännisen mukaan Stenbydal’s Castillaa ei välttämätä nähdä Ruotsin mestaruuslähdössä.

”Viime vuonna Diamantsto ja Ruotsin mestaruus ajettiin viikon välein. Jäätiin väliviikoksi Ruotsiin. Nyt pitäisi tehdä uusi reissu Ruotsiin. Göteborgiin on pitkä matka Ruotsin läpi. Vähän tuntuu sille, että ei olla tänä vuonna mukana Ruotsin mestaruudessa,” Miia Hänninen päättää.