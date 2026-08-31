Pysäköinti muuttuu syyskuussa maksulliseksi osassa kansallispuistojaMetsähallituksen mukaan sen pitää etsiä uusia ratkaisuja kattaa kuluja.
Pysäköinti osassa Metsähallituksen retkikohteista on syyskuun alusta maksullista. Kyseessä on kokeilu, joka jatkuu ensi vuoden kevääseen asti, Metsähallitus kertoi.
Pysäköinti maksaa ainakin osalla pysäköintialueista Sipoonkorven kansallispuistossa pääkaupunkiseudulla, Kolin kansallispuistossa Pohjois-Karjalassa sekä Riisitunturin kansallispuistossa, Urho Kekkosen kansallispuistossa ja Korouoman suojelualueella Lapissa.
Pysäköinti on maksullista kello 9–18. Pysäköinti maksaa euron tunnilta tai enintään viisi euroa vuorokaudelta. Ensimmäinen puolituntinen on ilmainen. Pysäköinti maksetaan Easypark-mobiilisovelluksella.
Metsähallituksen mukaan sen pitää etsiä uusia ratkaisuja kattaa kuluja, kun retkikohteiden ylläpitoon valtion budjetista saatavat rahat vähenevät.Artikkelin aiheet
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