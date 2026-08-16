Oona Tastulan ohjastama Smedens My Donna oli molemmissa osalähdöissä toinen ja kruunattiin Ponikuningattareksi. Oona Kopalaisen ohjastama Golden Jang oli Ponikuninkuuskilpailun molemmilla osamatkoilla paras.

Ohjastaja Oona Tastula (ponin vasemmalla puolella), Inka Lempinen (vas.) ja omistaja Aava Tastula (ponin oikealla puolella) ja Tiia Tastula (oik.) pääsivät juhlimaan Smedens My Donnan Ponikuningattaren titteliä.

Ohjastaja Oona Tastula (ponin vasemmalla puolella), Inka Lempinen (vas.) ja omistaja Aava Tastula (ponin oikealla puolella) ja Tiia Tastula (oik.) pääsivät juhlimaan Smedens My Donnan Ponikuningattaren titteliä. Kuva: Harri Pirinen

Jyväskylän Ponikuninkuusravit tarjosivat runsaslukuiselle yleisölle draamaa ja jännittäviä käänteitä koko rahan edestä.

Lauantaina Ponikuningatar-kilpailun ennakkosuosikki ja ensimmäisenä maaliin saapunut Stenbydal’s Castilla hylättiin liikojen laukkojen takia. Sunnuntaina Amanda Hännisen ajokki voitti lähtönsä selvästi, mutta kokonaiskilpailun suhteen se oli menettänyt pelin jo etukäteen.

”Kyllä nyt ärsyttää”, Hänninen lausui voittajahaastattelussa.

Sunnuntain 2140 metrin matkalla näytti pitkään siltä, että lauantain voittaja Diana Wee / Iida Innanen vie kuningattaren tittelin. Tamma kuitenkin laukkasi viimeisellä puolikkaalla pitkäksi. Jo lauantaina Diana Ween vanavedessä toiseksi sijoittunut Smedens My Donna / Oona Tastula tuli taas toisena maaliin, ja näin ollen se kruunattiin Ponikuningattareksi.

Omistaja-valmentaja Anni Niemelä (oik.) ja ohjastaja Neea Kopalainen herkistyivät Golden Jangin voitettua Ponikuninkaan tittelin. Kuva: Harri Pirinen

Ponikuninkaan tittelistä sen sijaan ei jäänyt mitään jossiteltavaa. Neea Kopalaisen ohjastama ja Anni Niemelän valmentama Golden Jang voitti molemmat osalähdöt. Sunnuntaina se kiri sadan metrin takamatkan tasaisen varmasti kiinni ja oli lopulta selvästi kaikkia muita ennen maalissa.

”Kun oli 3,5 sekuntia eroa muihin, ei ollut mitään pakkoa voittaa tänään. Ajattelin, että kunhan ollaan liki muita, kun tullaan maaliin. ”Jallu” täytti kyllä kaikki odotukset”, Kopalainen sanoi voittajaesittelyssä.

Ponikuninkuuslähtöjen voitot olivat Golden Jangille vuoden ensimmäiset.

”Anni on taikonut tähän vauhtia ja virtaa, ja nyt ravi rullaa hyvin”, Kopalainen kertoi.

Omaa rooliaan ponin menestyksessä Kopalainen kuvaili värikkäästi.

”Olen ohjastaja ja Annin henkinen tuki. Kun Anni vähän jännittää noita lähtöjä”, hän naurahti.

Poniruhtinas-kilpailun toisessa osalähdössä nähtiin viikonlopun päälähtöjen suurinta ylivoimaa. Sini Räisäsen Mr. Brightside oli noin kuusi sekuntia ennen muita maalissa ja voitti ruhtinaan tittelin 1,5 sekunnin erolla.

Mr. Brightsiden voittoaika 51,1 on uusi 5-vuotiaiden täyden matkan tasoitusajon ennätys. Entinen SE parani peräti 3,8 sekunnilla.

Poniruhtinatar-kilpailun toisessa osalähdössä nähtiin Poniraviurheilua parhaimmillaan. Neljä ponia saapui maaliin lähes yhdessä rintamassa, ja kun samojen ponien erot lauantain jälkeen olivat sekuntien kymmenyksiä, lopullisia tuloksia odoteltiin pitkään.

Lopulta Poniruhtinaaksi julistettiin Inka Heikkisen Little Drops, joka voitti lauantain lähdön ja oli sunnuntaina neljäs.