- Kokkola
Ravihevonen oli kotikuntansa kovin veronmaksaja – omistajilleen se juoksi kolme taloa ja edelleen kertyvän eläkepotinKlemolan tallin suurin tähti Isla J Brave kuuluu niihin harvoihin hevosiin, jonka nimen moni raviurheilua seuraamatonkin tunnistaa.
1990-luvulla Suomen parhaisiin hevosiin kuulunut Isla J Brave ei kuitenkaan ollut Klemolan perheen ensimmäinen menestysravuri.
Menestyksen siemenet oli kylvetty jo Kauno Klemolan kasvattamalla Madiver K:lla, joka pärjäsi erityisesti 1980-luvun loppupuolella. Sen ansioilla päätettiin ostaa kerralla kolme hevosta.
”Päätettiin, että nyt satsataan tähän homman, eikä ruveta veroja maksamaan. Yksi ostetuista hevosista oli Isla J Brave. Se oli aluksi sellainen ärripörri ja kuuman tuntuinen”, Petri Klemola muistelee.
Vaikka lähtökohdat eivät olleet kolmikosta lupaavimmat, kaustislaisen Pentti Järvelän kasvattamasta Isla J Bravesta tuli hevonen, joka muutti koko perheen elämän. Ruuna voitti lukuisia suurkilpailuja ja tienasi nykyrahaksi muutettuna järisyttävästi yli 800 000 euroa.
”Isla juoksi kaikille kolmelle veljekselle talot, ja eläkekassaan sijoittamisen myötä se juoksee meille edelleen eläkettä.”
Isla J Brave tienasi niin paljon, että ruuna maksoi myös merkittävän määrän veroja. Sitä kutsuttiin tuolloin vielä itsenäisen Ullavan kunnan suurimmaksi veronmaksajaksi.
”Me oltiin aika huonoja talousmiehiä, että nautittiin vaan hevosen voitoista. Olisi pitänyt perustaa osakeyhtiö siihen ympärille”, Klemola räknää.
Monen lupaavan Klemolan yhtymän oman kasvatin hyvin alkanut ura on jäänyt kesken epäonnen seurauksena, mutta Isla J Braven ura kesti huikeasti yli kymmenen vuotta.
”Kyllähän sitä varjeltiinkin paljon, mutta sillä oli pirun hyvä vastustuskyky ja terveys muutenkin. Jotain haavereitakin tuli, mutta Isla oli ihan käsittämätön paranemaan niistä.”
Isla J Brave oli aikanaan iso julkkis. Paikalliset elivät ruunan menestyksessä mukana.
”Kun järjestettiin kahvitus tässä pihassa, paikalle tuli 400 ihmistä. Seuraavalla kerralla Kaustisen raviradalla oli paikalla yli 3 000 henkeä. Ei ne kaikki varmaan sen kahvin perässä tulleet, vaan siinä oli kansanjuhlan tuntua.”
Myös Petri Klemola oli Isla J Braven valmentajana aikoinaan tunnettu hahmo, mutta ullavalainen sanoo sen olevan nykyään menneen talven lumia.
”Kyllä nykyään raviradan portilla pitää nuoremmille ihmisille jo ihan esittäytyä”, Klemola nauraa.Artikkelin aiheet
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