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Juuri nyt | Boreal aikoo ottaa geenieditoinnin käyttöön
Tilaajalle | Sekametsä kestää paremmin myrskyjä ja tuholaisia – siksi yhä useampi metsänomistaja haluaa sellaisen