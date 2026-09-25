Viikonlopun ravit: Kriteriumin finaalit ja Suurmestaruus takaavat hienon lauantain

Viikonlopun ravit: Kriteriumin finaalit ja Suurmestaruus takaavat hienon lauantainRavikansan katseet kääntyvät lauantaina Teivoon. Kolmivuotiaat lämminveriset sekä nelivuotiaat suomenhevoset kilvoittelevat ikäluokan suurimman kilpailun voitoista. Avoimella lämminveritasolla pääkisan nimi on Suurmestaruus.
Perjantai 25. syyskuuta
Raviviikonloppu avataan Kouvolassa. Lämminveristen kovimman sarjan mielenkiintoinen osallistuja on Jollywood, joka siirtyi hiljattain Dimitri Hedmanin tallista Tenho Palmroosin valmennukseen. Oritta ohjastaa Kouvolassa Tapio Perttunen.
Kylmäveristen kovin koitos on rajattu 1.23,0 ja sitä hitaamman ennätyksen omaaville hevosille. Kisassa nähdään mielenkiintoinen comeback, kun vuoden 2022 Kriteriumin voittanut Lipassi palaa tositoimiin noin kahden ja puolen vuoden tauolta.
Heikki Hoffren ei halunnut kommentoida MT Hevosille suojattinsa paluun taustoja.
Kouvolassa ravataan myös montékypärät-ohjastajasarjan viimeinen osakilpailu. Kisan johdossa on Ilona Rekilä kahden pisteen erolla Iina Hautamäkeen, jonka ajokkina viimeisessä osalähdössä on montéssa hienosti menestynyt Scorchio.
Ruotsin puolella ravataan Gävlessä. Lämpöisten avoimen lähdön kanuunasuosikki on vanha kunnon Don Fanucci Zet. Ori voitti Kouvolassa Kymi Grand Prixin, ja palaa nyt kuukauden tauolta.
Nelivuotiaitten kylmäverilähdössä nähdään tämän vuoden Ruotsin derbyvoittaja Ängsrask. Ori osallistui myös Norjan Derbyyn, missä se sijoittui neljänneksi.
Lauantai 26. syyskuuta
Teivossa on kolmen suurkilpailun iltapäivä. Suomenhevosten Kriteriumissa tullaan näkemään todella mielenkiintoinen kilpailu.
Juoksuasetelmat riippuvat paljolti siitä, mikä on ensiaskelilla nopean Unelmavävyn taktiikka. Jos ruunalla on kaikki kohdallaan, saattaa Iikka Nurmonen päätyä keulajuoksuun.
Eturivissä on useampikin nopea avaaja. Vahvimpia voittajaehdokkaita Unelmavävyn lisäksi ovat Kommellus, Harjan Fakiiri ja Pörnä-Pate.
Coriolanus Frido on lämminveristen Kriteriumin selvä suosikki, vaikka ohjastaja vaihtuu Santtu Raitalasta valmentaja Markku Niemiseen. Vanha konkari tietää kuitenkin, miten näitä lähtöjä voitetaan.
Suosikin epäonnea vaanivat ensimmäisinä Pinebog’s Bank sekä Better Leader, jonka valmentaja Petri Klemola on tänä viikonloppuna MT Hevosten haastattelussa.
Iltapäivän päättää Suurmestaruusajon finaali, missä Need’em yrittää toistaa karsinnan kaavan, joka oli keulaan ja kukat. Kovimmat kilpakumppanit Combat Fighter sekä Diamond Truppo lähtevät liikkeelle takarivistä.
Jorma Kontio ohjastaa Teivossa lauantaina viittä hevosta. Suomenhevosten Kriteriumissa ohjastettavana on Xavier ja Suurmestaruusajossa Combat Fighter. Erilo-juoksussa ohjastajalegenda ajaa ravurilegenda Evarttia.
Åbyssä ajetaan lauantaina Ruotsin mestaruudet. Avoimessa lähdössä suosikin viitta on väkivahvalla Epic Kronosilla. Tammojen puolella Daim Brodda on etukäteen katsottuna ennakkosuosikki.
Sunnuntai 27. syyskuuta
Raviviikko laitetaan pakettiin Ylivieskassa, missä on toimintaa reippaasti. Ensimmäinen viidestä ponilähdöstä starttaa jo kello 10.45. Varsinaiset ravit alkavat kello 13.00, ja sisältävät 11 lähtöä.
Ruotsissa on yksi vuoden hienoimpia ravipäiviä, sillä Solvallassa ajetaan kolmivuotiaitten lämminveristen Kriteriumin sekä tammojen Trav-Oaksin karsinnat.
Molemmissa kilpailuissa ajetaan kuusi karsintaa, joten yhteensä ikäluokkaherkkua on tarjolla tusinan lähdön verran.Artikkelin aiheet
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