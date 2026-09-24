Veikko Haapakangas sai puolen vuoden kilpailukiellon ja 100 000 kruunun sakot hevosen sopimattomasta käsittelystä.

Hevosen lyömisen takia lisenssinsä menettänyt Veikko Haapakangas puhuu tapahtumista ensimmäistä kertaa: "Elämäni raskainta aikaa"

Ruotsin raviurheilun keskusjärjestö Svensk Travsport määräsi Veikko Haapakankaalle puolen vuoden kilpailukiellon ja 100 000 kruunun sakot hevosen sopimattomasta käsittelystä. Tuomio langetettiin muutama viikko sitten.

Pitkään Ruotsissa vaikuttanut suomalaisvalmentaja on ollut tähän asti vaiti kilpailukiellosta ja sen taustoista.

Keskiviikkona Ruotsin ravituotantoyhtiö Kanal75 julkaisi Haapakankaan haastattelun, jossa hän kommentoi asiaa.

Kilpailukiellon taustalla oli elokuun alussa Rättvikin lauantairaveihin suuntautuneen kilpailumatkan tapahtumat. Miehittämättömän huoltoaseman valvontakameralle tallentui, kuinka Haapakangas löi kuljetusautossa ollutta Dencos T.D.:tä useamman kerran.

Haapakankaan mukaan hän yritti välttää pahemman onnettomuuden.

”Dencos T.D. oli irrallaan hevosautossa kuljetuksen aikana. Yhtäkkiä hevospuolelta alkoi kuulua kovaa ääntä ja töminää. Minulle tuli kiire etsiä sopiva pysähdyspaikka”, Veikko Haapakangas kertoo Kanal75:lle.

Pysähdyttyään huoltoaseman pihalle, avasivat Haapakangas ja mukana matkassa ollut hoitaja auton sivulastaussillan. Tämän jälkeen valvontakameran nauhalle tallentuu, kuinka valmentaja lyö nyrkillään hevosta useamman kerran kaulan ja sään seutuville.

Haapakangas perustelee toimintaa sillä, että hevonen ei karkaisi hevosautosta.

”Olin stressaantunut tilanteessa. Hevonen oli jäänyt jalastaan kiinni heinäverkkoon, ja yritin saada hevosta peruuttamaan takaisin autoon. Pelkäsin, että se hyppäisi sivuseinän yli ja karkaisi.”

”Olin stressaantunut tilanteessa. Hevonen oli jäänyt jalastaan kiinni heinäverkkoon, ja yritin saada hevosta peruuttamaan takaisin autoon. Pelkäsin, että se hyppäisi sivuseinän yli ja karkaisi.” Veikko Haapakangas

Valmentaja huomauttaa, että valvontakameran nauhalle tallentui myös kuvat, jossa hevonen on rauhoittunut tilanteen selvittyä.

”Saimme hevosen irti heinäverkosta, ja tilanne päättyi siltä osin hyvin. Nekin kuvat löytyvät valvontakameran nauhalta.”

Veikko Haapakangas ei valittanut tuomiostaan. Kilpailukielto päättyy 5. helmikuuta, minkä jälkeen Haapakankaalla on mahdollisuus anoa takaisin lisenssiään.

”Olen tehnyt virheen, ja minun on kärsittävä seuraukset. Hetkittäin harmittaa, että julkisuudessa ei ole näytetty koko valvontakameran filmiä. Asioista ei tule aina ihan oikeudenmukaisia, kun kokonaisuus unohtuu.”

Veikko Haapakangas toivoo pystyvänsä palamaan raviurheilun pariin tulevaisuudessa.

”Kadun tekoani ja tämä on ollut elämäni raskainta aikaa. Olen päättänyt tulla paremmaksi ihmiseksi. Tavoitteena olisi edelleen jatkaa hevosten parissa työskentelyä. En tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Tällä hetkellä minulla ei ole työvelvoitetta Stall Dencolla, vaan olen pitänyt pitämättömiä lomia.”