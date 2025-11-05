Kovakuntoisilla tukipilareilla 75-jackpotia jahtaamaan Keskiviikkona pelataan tästä illasta alkaen T65:n sijaan T75-peliä. Avausviikon tukipilarit ovat Drogon ja Stoneisle Vertigo. Jackpot-rahaa on jaossa 75 000 euroa.

Jaa Kuuntele

Hanna Lepistön valmentama Drogon kilpailee huimassa syysvireessä. Kuva: Maisa Hyttinen / Suomen Hippos

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Ensimmäisen kohteen niukka suosikki on Quentin Ale. Hannu Torvinen pyrkinee sillä heti kiihdytyksessä keulaan ja siitä se olisi lähellä voittoa.

Timo Korvenheimo hyppää hienossa kunnossa kilpailevan Ransackerin rattaille ja juoksun onnistuessa se pystyy voittamaan. Kärjen taakse alussa yrittävä Dragon’s Fire kirii pätkän todella kovaa, jos juoksu onnistuu täydellisesti.

Tapio Perttusen tallin Aamutähti voi päästä juoksuradalta keulaan saakka ja siitä laukkariski alenisi tuntuvasti.

Viimeksi tamma kamppaili asiallisesti Nauriskydön Origonia vastaan. Silloin Minna Rampan valmennettava tuli lopussa väkisin ohi ja lukeutuu edelleen suosikkeihin.

Pistojoen Lotta on kokeillut rahkeitaan ikäluokkansa parhaita tammoja vastaan. Vauhdit riittävät vaikka voittoon saakka.

Conrad Ljung on varmistunut, eikä 40 metrin takamatka ole ongelma vauhdikkaalle ja jaksavalle hevoselle.

Donna Barosso on kolmannen kohteen ehkä paras hevonen, mutta kahden kuukauden tauko arveluttaa.

Drogonin vire on tiedossa ja se saa toimia systeemin ensimmäisenä varmana. Tamma on tehnyt neljä upeaa juoksua peräkkäin. Jokimaalla Hanna Lepistön valmennettava kiri 800 metriä 10,5-vauhtia ja vastaava esitys riittää Vermossa.

Antti Pihlströmin valmentama Viki Lee on oivaltanut kilpailemisen olemuksen ja tulosta on alkanut tulla.

Viimeksi alku meni rankaksi kolmannen radan kiertelyksi ja paikka löytyi lopulta kärjen kupeelta. Ruuna kamppaili sisukkaasti toiseksi 14,5-lopetuksessa.

Sahara Talkabout parantaa koko ajan otteitaan ja lukeutuu suosikkeihin. Like My Diamond ja Geegee Swarte Piet pystyvät voittamaan, jos juoksut eivät mene liian hankalaksi.

Viides kohde on haastava lämminveristen 3 100 metrin tasoitus. Hell Of A Dance ja Marinka Salmisen vihjaama Flaps Out kannattaa mahduttaa kaikille lapuille.

Lämminveristen kovin koitos on tasainen mailin pikapyrähdys. Callela Ikaros ei ehdi alussa nopeimpien mukaan, mutta kunto on huipussaan. Corazon Combo ei ole tällä kaudella kilpaillut omalle tasollaan, mutta Porin esitys antoi viitteitä orastavasta nousuvireestä.

Dimitri Hedmanin valmennukseen siirtynyt Charmant De Zack on tauolta mielenkiintoinen.

Kuuma cup -finaali on todella tasokas kisa. Stoneisle Vertigo on luokaltaan lähdön paras hevonen ja esiintyminen tauon jälkeen on ollut vakuuttavaa.

Lokakuun alussa kirikierros sujui ulkoradoilla 12-vauhtia ja viimeksi 09,5-vauhtinen lopetus irtosi kevyen oloisesti. Ravilla Tapio Perttusen suojatti on lähellä kolmatta peräkkäistä voittoa.