Viikonlopun ravit: Hienotasoinen Kymi Grand Prix on raviviikon täyttymysUuden paikan ravikalenterissa täksi vuodeksi saanut Kymi Grand Prix kilpaillaan lauantaina Kouvolassa. Vaikka ravit kärsivät yleisesti hieman yllättävästäkin hevospulasta, on päälähtö hienotasoinen ja sen myötä huippumielenkiintoinen.
Perjantai 21. elokuuta
Perjantaina Kouvolassa vietetään Kymi GP:n etkoja. Jo kello 17 alkavissa raveissa on kesäinen terassiteema. Illan aikana ajetaan yhdeksän ravilähtöä. Ravien päätteeksi yleisölle esitellään kansainväliset Kymi Grand Prix -hevoset.
Rommen kaksipäiväisten E3-ravien ensimmäinen kilpailupäivä alkaa jo iltapäivällä. Tarjonta on hyvin lounasravien tapaista, vaikka tavanmukaiset lounasravit kilpaillaan jo aiemmin Skellefteåssa. Katja Melkolla on mielenkiintoisia hevosia startissa kumpanakin päivänä Rommessa. Suomalaisvalmentajan kuulumisia voi lukea MT Hevosista perjantaina.
Kalmarin iltaraveissa kannattaa katsoa ainakin kolmivuotislähtö. Kahdenkympin pakilta starttaava Gilmore Rice on erittäin lupaava tapaus. Ruuna palasi muutaman kuukauden tauolta elokuun alussa, ja oli taukonsa aikana kehittynyt mojovasti.
Samalta paalulta lähtee Kountry Do, joka on startannut vasta kaksi kertaa, mutta molemmat kerrat voitokkaasti. Ruunan suku ja taustavoimat antaisivat ymmärtää, että lisääkin on odotettavissa.
Victorious Tile starttaa vielä 20 metriä edellä mainitun kaksikon perästä. Se on ehtinyt juosta ikäluokan absoluuttista huippua vastaan. Kesällä ruunattu Per Nordströmin valmennettava saa nousukkaista kovan vastuksen.
Lauantai 22. elokuuta
Hienotasoinen Kymi Grand Prix on lauantain kihelmöivin ravihetki. Suomalaishuiput Massimo Hoistin ja Diamond Truppon johdolla saavat vastaansa kovan viisikon vierailta mailta.
Don Fanucci Zet ja Working Class Hero ovat kilpailun ennakkosuosikkeja. Massimo Hoist saa sisäradalta ainakin erilaisen juoksun kuin viime viikonloppuna Suomen mestaruuslähdössä.
Massimo Hoistin kuulumisia voi lukea lisää MT Hevosista perjantaina.
Tammalähdössä Alessandro Gocciadoron Esperia Font on kilpaillut jäätävän kovissa tehtävissä. Kouvolassa sen päävastustaja on EL Nightwish, joka näytti todelliset kykynsä Forssan tammavaltikkakatsauksessa.
Nelivuotislähdössä Magnitude ja Piccolo Cocktail ovat kotimaan toivot kovia ulkomaalaisia vastaan. Cabello siirtyi hiljattain Daniel Redénin valmennukseen, ja Giotto Grif on suomalaisille jo tuttu St Michel -viikonlopulta.
Kylmäveristen kovimpaan sarjaan saatiin viivalle vain kuusi takamatkalaista. Pro kilpailee Kouvolassa ensimmäisen kerran sitten ravikuninkaaksi seppelöinnin. Jäähyväiskiertuettaan jatkava Evartti ehti tässä välissä vierailemaan Antti Ojanperän synnyinseudulla Kaukosessa.
TotoTV:ssä on lauantaina studiolähetys. Studioisäntänä toimii Antti Pylkkänen. Asiantuntijavieraana on Tommi Ala-Nikkola, ja varikolta tietoa välittää Veeti Suomalainen.
Rommessa juostaan tulinen kolmivuotiaiden E3-finaali. Oriiden ja ruunien puolella suosikkipari on In the Wind Gar ja Zarajevo Games. Sisäradalta starttaava Steady Spender vaanii suosikkiparin epäonnea.
Tammojen E3-finalisteista kovimmat näytöt ovat sisäratojen kaksikolla Thai Medina ja Cruiser. Ikäluokka on tammojen osalta laadukas, ja suosikit saavat haasteen useammaltakin hevoselta.
Sunnuntai 23. elokuuta
Sunnuntaina kotimaan pääravit ajetaan kesäradalla. Lapuan raveissa on ohjelmassa kymmenen täysipainoista ravilähtöä. Yksi ravien mielenkiintoisimmista hevosista on Pron ja Profiilin täysveli Prosessi.
Mauri Korkeavuoren ohjastama ori on voittanut uransa 12 startistaan puolet. Jo kahdeksan vuoden ikään ehtinyt Prosessi on kilpaillut tällä kaudella vasta kerran.
Iltapäivä jatkuu Pohjoismaiden ainoalla mailin mittaisella radalla Tingsrydissä, jossa sunnuntaiseen tapaan pelataan Toto75-peliä.Artikkelin aiheet
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