Kansainvälinen ratsastajainliitto päästää venäläiset kilpailuihin – Suomi vastustaa Kansainvälinen Ratsastajainliitto FEI päätti yleiskokouksessaan Hongkongissa sallia venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden tulemisen mukaan kilpailutoimintaan neutraaleina urheilijoina. Hevosten hyvinvointiin liittyvää verisääntöä muutettiin niin, että veren näkyminen hevosessa ei lähtökohtaisesti johda hylkäämiseen.

Esteratsastuksen kansainvälisiä sääntöjä muutettiin. Kuva: Elina Paavola

Miia Lahtinen

Suomen Ratsastajainliitto tiedotti olevansa näistä asioista eri mieltä kattojärjestön kanssa.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden liitot antoivat yhteisen julkilausuman, että ne eivät voi tukea FEIn hallituksen päätöstä sallia venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden, hevosten ja toimihenkilöiden osallistumista kilpailuihin.

Tanskan, Viron, Suomen, Latvian, Liettuan ja Norjan liitot muistuttivat, että tilanne Ukrainan sodassa ei ole muuttunut.

Julkilausumassa todettiin, että nämä liitot pysyvät lujina kannassaan, eivätkä avaa osallistumismahdollisuutta venäläisille ja valkovenäläisille urheilijoille, hevosille ja toimihenkilöille kansainvälisessä urheilussa.

”Nyt ei ole oikea aika harkita heidän paluutaan. Venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden, hevosten ja toimihenkilöiden neutraaliutta ei voida määritellä, tarkistaa, eikä valvoa tehokkaasti. Pohjoismaiden ja Baltian kansalliset ratsastajainliitot käyttävät tilaisuutta hyväkseen vahvistaakseen jälleen kerran vankkumattoman tukensa Ukrainan kansalle ja vaatimuksensa rauhan puolesta”, lausumassa todettiin.

Verisäännön muutosta vastaan Ratsastajainliitto äänesti 19 muun maan kanssa. SRL katsoi, että uudistettu sääntö kyllä parantaa monin tavoin hevosten hyvinvointia, mutta oli eri mieltä kohdasta, jossa poistettiin sääntö hylkäyksestä veren vuoksi.

SRLn mielestä kaikkien verijälkien, joka johtuvat ratsastajan toiminnasta tai varusteista, tulisi johtaa kilpailusta sulkemiseen. Pohjoismaiden liittojen kanssa SRL pyrkii edelleen siihen, että säännöt yhdenmukaistetaan ratsastuksen lajien välillä ja siirretään FEIn yleisiin sääntöihin.

Uudessa säännössä näkyvä veri ei aiheuta automaattisesti hylkäystä, vaan siitä seuraa hevosen kilpailukelpoisuustarkastus, jonka kilpailun tuomaristo tekee yhteistyössä eläinlääkärin kanssa. Hevoset saavat jatkaa kilpailua vain, jos ne läpäisevät tarkastuksen. Jos ratsastaja tai varusteet ovat aiheuttaneet verenvuotoa, siitä seuraa varoitus ja kahdesta varoituksesta seuraa kilpailukielto.

Kokouksessa kerrottiin, että vuosittain ratsastettavissa 340 000 startissa tapahtui 101 vereen liittyvää hylkäystä. Useimmissa tapauksissa verta on löytynyt kyljistä.