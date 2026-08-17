Daniel Redénin valmentaman Francesco Zetin kausi on ohitse. Kahdeksanvuotias ori sijoittui lauantaina viidenneksi tallikaveri Epic Kronosin voittamassa Åby Stora Prisissä.

Örjan Kihlströmin ohjastama Francesco Zet laukkasi kuitenkin heti maaliintulon jälkeen. Ohjastaja havaitsi ettei kaikki ollut kohdillaan, ja kaksikko käveli rauhallisesti takasuoran kautta vierastalleille.

Heti kilpailun jälkeen hevosen läpikäynyt Daniel Redén ei ollut lauantai-iltana huolissaan suojattinsa tilanteesta. Hän arveli Travrondenille Francesco Zetillä olevan jotakin ongelmaa kaviossa.

”Taivuttelin Francesco Zetin heti startin jälkeen. Hevosella on vähän arat kaviot, ja luulen vian olevan yhdessä kavioista”, Daniel Redén totesi.

Francesco Zetin viimeisin voitto on Paralympiatravetin finaalista toukokuun alusta. Örjan Kihlström on ajanut valtaosan huippuoriin starteista. Kuva: Malin Albinsson / TR Bild

Sunnuntaina Redén kirjoitti kuitenkin blogissaan, että Francesco Zetin kausi on ohitse. Francesco Zet menee lisätutkimuksiin. Sen jälkeen uran jatkosta tiedetään enemmän.

Redén painotti, ettei halua tässä vaiheessa tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä, vaan Francesco Zetin kanssa edetään maltilla.

Francesco Zet on ansainnut urallaan lähes 29 miljoonaa kruunua. Uran 50 kilpailusta 33 on päättynyt voittoihin. Viimeisin voitto tuli keväällä Åbysta ajetusta Paralympiatravet-finaalista. Kolmevuotiaana Francesco Zet voitti Kriteriumin ja vuotta myöhemmin ori oli paras Derbyssä.