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Juuri nyt | Naudanlihan hinnat ovat nousseet Suomessa osittain yli EU-hintojen
Tilaajalle | Pelastaako energiapuu sähköpulalta ja hinnannousulta, kun datakeskukset lisäävät sähkön kulutusta?