ASF-viruksen tainnuttamiseen ei riitä pelkkä harjaus ja vesipesu, desinfiointia ei pidä unohtaa

MTK muistuttaa metsästäjiä erityisestä huolellisuudesta afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi metsästyskauden aikana. Erityisen tärkeää on, että Kaakkois-Suomen ASF-tartuntavyöhykkeeltä tai sen lähialueelta muualle Suomeen metsästämään matkustavat puhdistavat ja desinfioivat huolellisesti metsästysvarusteensa.

Virus voi levitä maaperän, mudan ja muun orgaanisen aineksen mukana ihmisten, varusteiden ja kaluston välityksellä.

”ASF:n torjunnassa jokainen metsästäjä on avainasemassa. Pieneltäkin tuntuva huolimattomuus voi pahimmillaan siirtää virusta uudelle alueelle. Siksi vetoamme kaikkiin metsästäjiin: puhdistakaa ja desinfioikaa varusteet, jalkineet ja tarvittaessa ajoneuvot huolellisesti aina, kun liikutte ASF-riskialueilta muualle maahan. Näin suojelemme yhdessä paitsi suomalaista sikataloutta, myös hienoa metsästysharrastusta koko maassa”, MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen sanoo tiedotteessa.

Vasta puhtaille ja kuiville pinnoille tehty desinfiointi tehoaa mahdolliseen virukseen.

Ruokaviraston ohjeiden mukaan tehokas puhdistus alkaa kaiken näkyvän lian poistamisesta. Vasta puhtaille ja kuiville pinnoille tehty desinfiointi tehoaa mahdolliseen virukseen.

Jos jokin kohde ei kestä vesipesua tai desinfiointia, se kannattaa perusteellisen harjauksen jälkeen käsitellä lämmöllä vähintään 60–70 asteessa noin 1–2 tunnin ajan.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää ajoneuvojen renkaisiin, pyöräkoteloihin, alustan rakenteisiin, jalkineisiin sekä muihin maaperän kanssa kosketuksissa olleisiin välineisiin.

Huolellisilla toimilla voidaan merkittävästi vähentää riskiä taudin leviämisestä uusille alueille.