ASF-viruksen tainnuttamiseen ei riitä pelkkä harjaus ja vesipesu, desinfiointia ei pidä unohtaaMTK vetoaa metsästäjiin, että ASF-tartuntavyöhykkeeltä jahteihin lähdettäessä huolehditaan siitä, ettei virusta levitetä uusille alueille. Muistutus on hyvä myös muille alueiden välillä liikkujille.
MTK muistuttaa metsästäjiä erityisestä huolellisuudesta afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviämisen estämiseksi metsästyskauden aikana. Erityisen tärkeää on, että Kaakkois-Suomen ASF-tartuntavyöhykkeeltä tai sen lähialueelta muualle Suomeen metsästämään matkustavat puhdistavat ja desinfioivat huolellisesti metsästysvarusteensa.
Virus voi levitä maaperän, mudan ja muun orgaanisen aineksen mukana ihmisten, varusteiden ja kaluston välityksellä.
”ASF:n torjunnassa jokainen metsästäjä on avainasemassa. Pieneltäkin tuntuva huolimattomuus voi pahimmillaan siirtää virusta uudelle alueelle. Siksi vetoamme kaikkiin metsästäjiin: puhdistakaa ja desinfioikaa varusteet, jalkineet ja tarvittaessa ajoneuvot huolellisesti aina, kun liikutte ASF-riskialueilta muualle maahan. Näin suojelemme yhdessä paitsi suomalaista sikataloutta, myös hienoa metsästysharrastusta koko maassa”, MTK:n kenttäjohtaja Timo Leskinen sanoo tiedotteessa.
Vasta puhtaille ja kuiville pinnoille tehty desinfiointi tehoaa mahdolliseen virukseen.
Ruokaviraston ohjeiden mukaan tehokas puhdistus alkaa kaiken näkyvän lian poistamisesta. Vasta puhtaille ja kuiville pinnoille tehty desinfiointi tehoaa mahdolliseen virukseen.
Jos jokin kohde ei kestä vesipesua tai desinfiointia, se kannattaa perusteellisen harjauksen jälkeen käsitellä lämmöllä vähintään 60–70 asteessa noin 1–2 tunnin ajan.
Erityistä huomiota tulee kiinnittää ajoneuvojen renkaisiin, pyöräkoteloihin, alustan rakenteisiin, jalkineisiin sekä muihin maaperän kanssa kosketuksissa olleisiin välineisiin.
Huolellisilla toimilla voidaan merkittävästi vähentää riskiä taudin leviämisestä uusille alueille.
Desinfiointiaineet
Tärkeintä likaantuneiden kohteiden puhdistuksessa on huolellinen mekaaninen puhdistus eli kaiken lian ja orgaanisen aineen poisto huuhtelemalla ja/tai harjaamalla – näin poistuu suurin osa myös mahdollisista ASF-viruksista.
Seuraavaksi kohde pitää pestä sille sopivalla pesuaineella, huuhdella huolellisesti ja antaa kuivua. Lopuksi puhdas ja kuiva kohde voidaan desinfioida sille sopivalla valmisteella. Tarvittaessa desinfiointiaine huuhdellaan lopuksi pois.
ASF-virukseen tehoavat monet viruksiin tehoavat desinfiointiaineet, kuten esimerkiksi natriumhypokloriitti, glutaraldehydi, jodoforit ja natriumperoksimonosulfaatti.
Yksi yleisesti käytetyistä desinfiointivalmisteista on Virkon S. Desinfiointiaineiden käytössä tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita.
ASF-viruksella mahdollisesti likaantuneet vaatteet kannattaa pestä pesukoneessa vähintään 60° C:ssa ja 2 tunnin ohjelmalla sekä mahdollisuuksien mukaan kuivattaa kuivausrummussa.
Lähde: RuokavirastoArtikkelin aiheet
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