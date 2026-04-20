Massimo Hoist huippupaikalta Seinäjoki RaceenLauantaina ravattavan kansainvälisen Seinäjoki Racen lähtöradat arvottiin maanantaina. Arpa suosi suomalaisten ykköshevosta Massimo Hoistia.
Hannu Torvisen ohjastama Massimo Hoist sai arvonnassa radan kolme. Lauantai-iltana Elitloppetiin kutsun saanut huippuori pääsee siis matkaan makoisista asemista.
Ennakkoon Heikki Korhosen omistaman Suomen kärkihevosen pahin vastustaja Borups Victory sai puolestaan takarivin paikan. Daniel Wäjersten joutuu luovimaan suojattinsa matkaan radalta kymmenen.
Myös alkuvuonna hienoja esityksiä tehnyt Combat Fighter starttaa takarivistä. Santtu Raitalalle arvottiin rata yhdeksän.
Seinäjoki Race ajetaan lauantaina 25.4. 2100 metrin matkalla. Lähdössä on yhteensä 10 osallistujaa. Kisan ykköspalkinto on 50 000 euroa.
Seinäjoki Racen lähtöradat
1 Kuiper / Mats E Djuse
2 Star Photo / Jukka Torvinen
3 Massimo Hoist / Hannu Torvinen
4 Chestnut / Sandra Eriksson
5 Olly Håleryd / Markus Lilius
6 Need’em / Iikka Nurmonen
7 Karat River / Olli Koivunen
8 Dancer Brodde / Johan Untersteiner
9 Combat Fighter / Santtu Raitala
10 Borups Victory / Daniel Wäjersten
