- München
Kuusipula häämöttää – kuusta riittää rakentamiseen kymmenen vuotta, arvioi saksalainen puualan yrittäjäMetsien rakennusmuutosta on Saksassa edistettävä entistä väkevämmin, koska ilmasto lämpenee ja tuholaisriskit kasvavat.TilaajalleLue artikkelin tiivistelmä
Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama.Artikkelin aiheet
- Dagmar Fritz-Kramer, Baufritzin toimitusjohtaja, varoittaa kuusipulasta: kuusta riittää rakentamiseen enää kymmenen vuotta.
- Baufritz käyttää pääosin paikallista kuusta, mutta tuo 8 % Suomi-puuta ulkovuorauksiin.
- Ilmaston lämpeneminen ja kirjanpainajatuhot pakottavat metsien muutokseen lehtipuusekametsiksi.
- Yritys tutkii kuusen korvaamista koivulla, poppelilla ja pyökillä.
- Puurakentamisen markkinaosuus on 27,5 %, Etelä-Saksassa jopa 40 %.
- Fritz-Kramer painottaa kierrätystä ja kritisoi EU:n metsäkatoasetusta.
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