Päivän ravit: Amanda Evo yrittää Vincent C.D:ltä karkuunKouvolassa meni sarjoja peruutukseen, joten illan raveissa juostaan kahdeksan lähtöä.
Suomiravien ystävillä on tänään tavallista vähemmän jännättävää, sillä Kouvolaan saatiin kasaan vain kahdeksan totolähtöä. Varsinkaan kylmäveripuolella tulijoita ei ollut tungokseksi asti.
Veikkauksessa on varmasti iloittu eilisistä T-pelien vaihdoista. Bonuksella ryyditetty ensimmäinen keskiviikon Toto75-peli keräsi mukavan noin 263 000 euron vaihdon. Kun loppulähtöihin sijoitettua Toto4:ää pelattiin lisäksi 37 000 eurolla, saatiin T-peleille vähintäänkin tyydyttävä kolmensadan kilon kokonaisvaihto.
Torstain pääpelin urheilullinen jännitys huipentuu päätöskohteessa. Jytinäkuntoon noussut Amanda Evo ottanee alussa keulat, ja Veli-Pekka Toivasen on varmasti tarkoitus johtaa lähtöä alusta loppuun.
Kovimman haasteen tulee todennäköisesti tarjoamaan 20 metrin pakilta starttaava Vincent C.D. Ohjastaja Ari Moilanen joutuu pohtimaan, missä vaiheessa lähtee voimanpesällään reissuun, sillä Kouvolan loppusuoralla maalipaalu tulee vastaan todella varhain.
Kouvolan ravit alkavat kello 18.00. Toto5-peli starttaa kello 19.10.
Ruotsin Toto64-pelin ravit kisaillaan Åbyssä. Pelin avainohjastaja on Johan Untersteiner.
Halmstadilaisvalmentaja starttaa Ruotsin pääpelissä kolmella hevosella, joilla kaikilla on realistiset mahdollisuudet voittoon. Kolmannessa kohteessa Contessa O.E. tulee nousemaan lähtönsä niittisuosikiksi.
Toto64-pelin jättöaika päättyy kello 20.30.Artikkelin aiheet
