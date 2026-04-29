Päivän ravit: Tammaderbyn karsinnoissa viisivuotiaiden tammakermaVermossa nähdään laadukkaita karsintalähtöjä, kun viisivuotiaat tammat kisaavat pääsystä Tammaderbyn finaaliin. Muissa lähdöissä on tiedossa mielenkiintoisia sisääntuloja.
Tammaderbyn avainvalmentaja on Pekka Korpi. Valmentajalegendalla on kahdessa lähdössä ennakkosuosikit. Toisen karsinnan suosikkia Ginzaa ohjastaa tuttuun tapaan Ilkka Korpi.
Viimeisen karsinnan Mint Matchilla Pekka Korpi mielinee keulaan, ja tähtäimessä on koko matkan johto. Pekka Korven tallin kuulumisia voi lukea keskiviikkona MT Hevosista.
Ensimmäisen karsinnan Ze On Alma starttaa arvoituksena, sillä kyseessä on kauden avauskilpailu. Christa Packalénin valmennettavan edellinen kilpailu on marraskuinen Kasvattajakruunun finaali, jonka tamma voitti.
Lämminveristen avoimessa isokengässä nähdään merkittävä Suomen debyytti. Mikko Laakkosen lähes puoli miljoonaa euroa tienannut Diamond Truppo on viime talvena sovittujen kauppojen jälkeen saapunut Suomeen ja Hanna Lepistön valmennukseen.
Debyyttistartissa haastetta antaa Goodwin Zet, joka osoitti kunnon olevan Ranskan reissun jälkeen kohdallaan. Ruuna hävisi Lappeessa keulajuoksun jälkeen vain Ete Jetille.
Hanna Lepistö kertoo Diamond Trupposta ja muista tämän viikon starttihevosistaan MT Hevosissa.
Dimitri Hedman tuo Vermoon Tintarellan, joka siirtyi talliin alkuvuodesta. Tamma selvisi syksyllä Ruotsissa Breeders Crownin finaaliin, mutta joutui jäämään siitä pois. Vermossa päävastustaja lienee Ken’s Carlos, joka on ainakin ensi askelilla lähdön nopein.
Ravien viimeisessä lähdössä seitsenvuotiskautensa aloittaa Pyrkimys, joka starttasi viime kaudella vain neljä kertaa. Voittoja Välähdyksen poika kuittasi kolme. Ville Korjuksen suojatit tulevat usein pitemmältäkin tauolta hyvin valmisteltuina starttiin.
Ruotsissa keskiviikon Toto86 kilpaillaan Solvallassa ja Jägersrossa. Peliä ryydittää yli 1,2 miljoonan euron jackpot.
Jägersrossa juostavassa kolmannessa kohteessa suorittaa paluustarttinsa lähes vuoden tauolta Barack Face. Lutfi Koljginin suojatin luokka tiedetään, mutta ura on ollut ongelmien sävyttämä.
Mielenkiintoinen vastustaja lähdössä on Johan Untersteinerin Nilla Lane, joka teki läpimurtonsa viime vuonna, ja on nyt uuden kauden kynnyksellä valmis seuraavalle tasolle.
