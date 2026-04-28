Päivän ravit: Niko Huuskolan nousukas avaa kautensa Teivossa Teivon tiistai-illassa on paljon hyvää nähtävää. Niko Huuskolan tallin kesäsesonkiin pistää tulta Shaqir, joka oli viime kaudella yksi luhankalaisen menestyjistä.

Katariina Nurmonen ja Niko Huuskola onnistuivat viime vuonna hienosti. Alkukeväästä tallin lippua on pitänyt korkealla Magic Love kolmella voitollaan.

MT Hevoset | Ravit Markku Lindström

Niko Huuskolan komeettamainen nousu Suomen valmennuskartalle tapahtui useamman hevosen voimin. Where’s The Party sijoittui Derbyssä kolmanneksi ja voitti Jokimaa Tekee Tähtiä -kisan. Shaqir puolestaan nousi rahasarjoissa mukavasti. Kuusivuotias ravuri starttasi viime kaudella 11 kertaa, joista voittoisia oli viisi.

Viimeksi joulukuun alussa startannut ruuna kohtaa Teivossa hyviä hevosia. Pahimmilla vastustajilla Fortnitella ja Winter Oakilla on tältä sesongilta startteja alla. Lisäksi niiden lähtöpaikat ovat oleellisesti paremmat kuin Shaqirilla, jolla voi olla töitä keulaan pääsemisessä.

Lämminveristen ykkössarjassa kautensa avaa kovissa ikäluokkakisoissa nähty viisivuotias Knight Rider Hoss. Harri Koivusen valmennettava on yksi lähdön suosikin Double Striken haastajista.

Double Strike palasi voittokantaan Porissa kauden toisessa kilpailussaan. Joni-Petteri Irrin suojatti eteni ajoissa johtavan Ken’s Carlosin rinnalle. Double Strike lipui vääjäämättä voittoon 10-vauhtisessa lopetuksessa.

Illan mielenkiintoisin suoritus nähdään jo ennen Toto4-peliä. Nelivuotiaitten suomenhevosten Kriteriumkokeessa starttaa Suvin Voitto, joka juoksi viime kesänä kaksi suvereenia voittoa. Taustavoimien suunnitelman mukaisesti hevonen jäi kuitenkin treenitauolle ennen ikäluokan suurimpia kisoja. Suvin Voiton ja Antti Veteläisen kuulumiset voi lukea tiistaina MT Hevosista.

Ruotsissa tiistain ravit juostaan Axevallassa. Illan tapaus on Lozano di Quattron paluu kaviourille lähes vuoden tauolta. Kahdeksanvuotias ruuna kilpaili viime keväänä Finlandia-ajossa, jonka jälkeen se starttasi kerran Gävlessä ennen loukkaantumistaan.

Per K Erikssonin treenattava on hyvinkin riittävä tiistain lähtöön, mutta pitkältä tauolta hevosen suorituskyky on luonnollisesti arvoitus.

Illan aikataulut:

Teivo 18.00, Toto5 19.10

Axevalla 19.20, Toto64 20.30