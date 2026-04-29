Norppalive alkoi jälleen – mutta missä on Pullervo? WWF:n Norppaliven kuvauspaikkaa on jouduttu vaihtamaan Saimaan alhaisen vedenkorkeuden takia.

Saimaannorpat nousevat kivetyksille köllöttelemään kuivatakseen itseään.

Saimaannorppien elämää seuraava suora WWF:n Norppalive-lähetys on alkanut jälleen. Norppalive on tänä vuonna uudessa paikassa Saimaan alhaisen vedenkorkeuden takia, kertoo ympäristöjärjestö WWF Suomi.

Aiemmista Norppaliveistä tuttu Pullervo-norppa on vaihtanut suosikkipaikkaansa, ja sen nykyinen karvanvaihtopaikka ei sovellu livekuvaukseen. Siksi sitä ei todennäköisesti nähdä uudessa kuvauspaikassa. Norppaliveä kuvattiin kymmenen vuoden ajan samoilta kiviltä.

Uusi paikka on ollut aiemmin Itä-Suomen yliopiston norppatutkijoiden tarkkailussa ja siellä on havaittu tänä keväänä urosnorppa, mutta norppien näyttäytyminen ei ole kuitenkaan koskaan varmaa.

Saimaan vedenpinta on jäänyt matalalle johtuen vähäisistä lumimääristä, lumen aikaisesta sulamisesta sekä huhtikuun vähäisistä sateista.

”Vedenpinnan huomattavista muutoksista huolimatta Saimaalla riittää kiviä eri korkeudella, joten norpat löytävät kyllä sopivat kivet karvanvaihdon ajaksi”, dokumentaristi Juha Taskinen sanoo WWF:n tiedotteessa.

Saimaannorpat nousevat kivetyksille köllöttelemään kuivatakseen itseään. Turkin kuivaaminen edesauttaa norppien karvanvaihtoprosessia. Turkin on oltava kuiva, jotta karva irtoaa, WWF kertoo.

Norppaa ei kannata lähestyä luonnossa. Häirittynä se pakenee veteen, jolloin turkin kuivaus keskeytyy ja se on aloitettava alusta. Norppalive mahdollistaa norppien elämän seuraamisen aiheuttamatta niille häiriötä. Lähetystä kuvataan viranomaisten myöntämällä luvalla.