Mill Flash jatkaa voittokulkuaanJos pakkanen ei pauku liikaa, lauantain T75-kierros ravataan Kuopiossa. Jackpot-rahaa on jaossa vajaat 40 000 euroa.
Matias Salon valmentama Mill Flash epäonnistui Suomen debyytissään, mutta sen jälkeen meno on ollut vakuuttavaa. Edes ikävä paikka ei estä menestyskulun jatkumista Kuopiossa.
One Night Only kohtaa varsin sopivan vastuksen Kuopion ensimmäisessä kohteessa. Huipputamma oli viimeksi jo hyvä tasokkaassa lähdössä, joten astetta helpommassa tehtävässä voitto on otettavissa.
Felix S.H. ja Negroamaro ovat hyviltä paikoiltaan perusvarmistuksia. Mielenkiintoinen haastaja on Callela Vipline, joka parantaa hiljalleen otteitaan. Suosikin takaa lahjakas ruuna voisi taistella jopa voitosta.
Kakkoskohteessa luotetaan R.R. Bastianiin, joka oli Oulussa raju.
Tuomas Pakkanen yritti ensimmäsellä takasuoralla puolustaa R.R. Bastianilla keulapaikkaa Meno-Anttia vastaan, siinä onnistumatta. Reilu kierros ennen maalia Pakkanen nosti R.R. Bastianin johtavan rinnalle ja sitten mentiin.
Kolmas puolikas paineltiin 25-vauhtia ja R.R. Bastian taisteli voitosta maalisuoran laukkaansa saakka. Keulasta vastaava esitys riittää Kuopiossa voittoon.
Vauhtis on varmasti kierroksen suurin suosikki ja erittäin todennäköinen voittaja. Ori palasi Jokimaalla voittojen tielle vakuuttavalla tyylillä. Tuuskanen on mainio talvihevonen ja voi juoksuradalta päästä alussa suosikin edelle.
Mill Flash laukkasi menestystään ensimmäisessä Suomen kilpailussaan. Sen jälkeen Killerillä tuli eleetön kirivoitto taustalta.
Viimeksi Santtu Raitala kiidätti Mill Flashin ensimmäisellä takasuoralla kärjen kupeelle, mistä ruuna irtosi vaivattomasti helppoon voittoon. Hevonen tuntuu sarjoihinsa melkoiselta lupaukselta.
Viidennessä kohteessa The Lost Battalion saa vastaansa tasokkaan tammakatraan. Endless Story lukeutuu maan tammojen ehdottomaan parhaimmistoon ja startti kropassa voittokaan ei yllättäisi.
Ecstasy ja Mari Leinosen käsistä hyvin aloittanut Icella ovat myös vakavia haastajia.
Moni kahlaa kuudennen kohteen kahdella merkillä. Supreme Tarantella ja Olympic Steel ovat molemmat rautaisessa kunnossa ja hyvillä paikoilla.
Varmistelijat huomioivat Oulussa menestystään laukanneen BWT Johnny B Gooden ja Heartbreakerin.
Viimeisessä kohteessa varaudutaan isoonkin yllätykseen. Cooleri ja Even Ekstaasi ovat vahvoilla, jos ravaavat koko matkan. Epävarmuus on kuitenkin edelleen riesana, joten muillakin on mahdollisuus napata suuret setelit.
Toto75-vihjeet
Lähtö 1: 1,3,9,4, (2,6)
Lähtö 2: 4 R.R.Bastian (6,11)
Lähtö 3: 3,9 (5,8)
Lähtö 4: 8 Mill Flash (5,4)
Lähtö 5: 3,2,4,7 (5,8)
Lähtö 6: 2,9,11,5 (1,10)
Lähtö 7: 2,12,11,10,3,9,5,1 (4,6)
1024 riviä x 0,05 euroa = 51,20 euroaArtikkelin aiheet
