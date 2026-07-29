Combat Fighter mukaan Kymi GP:henMyös ruotsalainen Luke The Spook sai kutsun Kouvolaan.
Härmässä juhannuksena Käyttöauton maililla säväyttänyt Combat Fighter on mukana elokuussa Kouvolassa ajettavassa Kymi GP:ssä.
Antti Ojanperän valmentama 7-vuotias ruuna sai kutsun Kouvolan suurkilpailuun keskiviikkona.
Combat Fighter kilpaili talvella kuudesti Ranskassa Vincennesin radalla ja ansaitsi reilut 38 000 euroa. Ruunan tämän vuoden ainoa voitto on Härmästä, mutta se on esiintynyt edukseen muun muassa Joensuu-ajossa, jossa se oli toinen sekä viimeksi St Michelissä, jossa se oli parhaana suomalaisena neljäs.
Tänä vuonna Combat Fighter on tienannut radoilta hieman yli 95 000 euroa ja on toiseksi eniten tienannut lämminverinen Massimo Hoistin jälkeen.
Suur-Hollola-ajon ja Joensuu-ajon voittanut Massimo Hoist on kutsuttu Kymi GP:hen jo aiemmin, kuten myös Jax Journey.
Myös ruotsalainen Luke The Spook sai kutsun Kymi GP:hen. 5-vuotias ori on kilpaillut tänä vuonna muun muassa Elitloppetissa ja viimeksi tiistaina kovassa Hugo Åbergs Memorialissa, jossa se sijoittui seitsemänneksi.Artikkelin aiheet
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