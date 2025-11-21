Henkisen kantti kestää Tammaderbyn finaali ajetaan Killerin T75-kierroksen neljäntenä kohteena. Ikäluokkansa paras tamma Henkinen on vihjeen toinen tukipilari. EL Indeed saa luottamuksen avauskohteessa.

Kivikova Henkinen on Tammaderbyn tukipilari. Ari Moilanen ohjastaa. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

MT Hevoset | Ravivihjeet Juha Jokinen

Hannu Torvisen ohjastama EL Indeed teki Turussa niin rajun esityksen, että saa toimia systeemin ensimmäisenä varmana.

Ohjastaja käänsi tamman toiselle ilman vetoapua 1300 metriä ennen maalia. Ensimmäinen kierros mentiin 11-vauhtia, mutta siitä huolimatta EL Indeed kiskaisi loppukaartessa keulaan ja taisteli loppuun saakka voitosta.

Ete Jet on varmasti kova vastustaja, mutta kengät jalassa se voi olla vaikeuksissa Elina Laakkosen valmentaman EL Indeedin kanssa.

Toisen kohteen paras merkki olisi K eli kaikki hevoset. Lähtö on arvoituksellinen ja mahdollisuus voittoon on lähes kaikilla.

Lähdössä on mukana laukkaherkkiä hevosia, joten pitkän pakin Huvin Aihe voi päästä nätisti kärkiporukkaan jo ensimmäisellä kierroksella.

Kolmas kohde on lauantain urheilullinen herkkupala. Stoneisle Vertigo, Ramsgate, Steady And Quick ja Maxihill Trot kilpailevat kaikki sellaisessa kunnossa, että voisivat osallistua Suomen kamaralla lähes mihin lähtöön hyvänsä.

Luokaltaan parempia ei tällä hetkellä Suomen radoilla montaa ole. Varminta olisi rastata kupongille kaikki neljä, mutta vain kaksi ensin mainittua mahtui systeemiin.

Henkinen oli Tammaderbyn karsinnassa alussa tulta ja tappuraa, eikä rauhoittunut keulassa ohjastajan haluamaan vauhtiin, mutta voitti silti varmasti.

Startti alla nopea tamma suhauttaa taas keulaan ja hallitsee juoksun jokaista metriä.

Viidennen kohteen idea on Uhmapeli. Epävarmasti esiintyvä ruuna teki Kuopiossa huiman esityksen. Ravia mennessään muut saattavat olla helisemässä.

Metsärinteen Rambo palasi Kouvolassa tauolta asiallisessa vireessä. Timo Tuomisen valmennettava johtaa lähtöä pitkään, ehkä perille saakka. Vänrikki ja juoksuradalta hyvin kiihtyvä Karlas huomioidaan myös ajoissa.

Star Photo ja Extrema iskevät yhteen heti kiihdytyksessä. Mikäli kiihdytys ei mene pitkäksi, molemmilla on sauma voittaa. Jollywood ja tauluaan vaarallisempi Albarino Sala hyödyntävät mahdollisen ylivauhdin maalisuoralla.

Kukkarosuon Kurko ei ole nopea lähtijä, joten paikka eturivin ulommaisena ei ole este menestykselle. Ori jaksaa tehdä töitä ulkoradoilla ja tulee aina vahvasti perille saakka. Lujaa lähtevät Viulan Voitto ja Rallan Ruhtinas saavat helpot juoksut ja pystyvät voittamaan.

Viikon varma – T75-4: 2 Henkinen

Vakuuttavia esityksiä läpi kauden. Hakee keulat ja hallitsee loppuun saakka.

Viikon väistö – Toto75-5: 7 Franselmi

Voltin kakkoselta suuri laukkariski. Jos lähtee ravia, lähtee hitaasti ja jää ehkä ratkaisevasti.

Viikon idea – Toto75-6: 4 Albarino Sala

Todella kovat avaajat eturivissä, joten matkavauhti voi olla liian kovaa. Ylivauhtisella jopa kauden avausvoitto mahdollinen.