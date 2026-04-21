Päivän ravit: Kolmivuotiaat tammat esillä TeivossaKevään myötä myös kolmivuotiaat lämminveriset marssivat joukolla esiin. Teivossa nähdään tiistaina viime vuoden kaksivuotiaiden tammakärkeä.
Kolmivuotiaiden lämminveristen tammasarjassa on mukana kaksi viime vuonna eniten Suomessa tienannutta kaksivuotiasta. Miss White Gold voitti loppuvuodesta Hevosenomistajapokaalin, ja oli toinen tammojen Kasvattajakruunussa. Arctic Greetta puolestaan voitti viimeksi mainitun finaalin ykköspalkinnon.
Pekka Korven Arctic Greetta on ehtinyt starttaamaan kuluneella kaudella jo kaksi kertaa, mutta Hannu-Pekka Korven Miss White Gold ei ole kilpaillut marraskuisen Kasvattajakruunun jälkeen.
Vastustajista Jari Kinnusen Shackhills Hazelilla on jo tältä kaudelta kovat näytöt alla. Ava Di Alceen sekä Donna Madeleinen kehityskulkua on myös mielenkiintoista seurata.
Lämminveristen ykkössarjassa paalun Lorie De La Prade pinkoo karkuun takamatkan kovalta kolimikolta Astrum, Kyle Web ja Callela Ikaros.
Kylmäveristen kovimmassa koitoksessa on monta mahdollista menestyjää. Neljänkympin paalulta starttaa joka vuosi mukavasti menestyvä Vonkari. Ori on ehtinyt kaksitoistavuotiaana tienaamaan radoilta jo toista sataa tuhatta rahaa. Omistaja-valmentaja Juha Lindroosin kommentit valmennettavastaan voi lukea MT Hevosista.
Ruotsin pääravit ovat tiistaina Umåkerissa. Uumajan illassa suomalaisvalmentajista mukana ovat Jonna Irri, Petri Salmela sekä Tamara Skutnabb. Montélähdössä Heta Huuskola kilpailee Kari Lehtosen valmentamalla Quick Toomalla, joka on Suomen puolella voittanut tämän vuoden kaikki kolme montéstarttiaan.
Kylmäverilähdön itseoikeutettu suosikki on Holms Oden. Viisivuotias ruuna pinkoi viime viikolla Dannerossa keulavoittoon, ja samaa odotetaan myös tiistain kisassa.
Lähes puolet 18 startistaan voittanut Holms Oden hyötyy lyhyestä voltista pienellä paalulla. Kylmäveriseksi ruuna on askeliltaan varma.
Toinen illan vahva ennakkosuosikki on Filling Fuel. Viime vuonna kovissa lähdöissä näyttäytynyt Roger Nilssonin suojatti voitti kauden avauksensa Bodenissa keulasta todella helpon näköisesti. Umåkerissa ohjaksiin tarttuu Mats E Djuse, ja sisäradalta on odotettavissa jälleen keulajuoksu.
Illan aikataulut:
Teivo 18.00, Toto5 19.10
Umåker 19.20, Toto64 20.30
