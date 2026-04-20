Hannu Torvisen juhlavoitto tuli Massimo Hoistin tallikaverilla Hannu Torvinen ajoi maanantaina uransa 3000. voiton. Edelliseen tuhanteen voittoon meni hieman alle neljä vuotta.

MT Hevoset | Ravit Kaj Närhinen

Hannu Torvinen saavutti viidentenätoista suomalaisena raviohjastajana 3000 voiton rajan. 34-vuotias Torvinen rikkoi rajapyykin Kuopion maanantairaveissa Jukka Hakkaraisen valmentamalla Tiffany Alella.

Pirkanmaalla nykyisin vaikuttava ja Jämsästä lähtöisin oleva Torvinen on kuulunut viime vuosikymmenen alkuvuosista lähtien Suomen menestyneimpiin ohjastajiin. Torvinen ajoi ensimmäisen kerran yli sata voittoa yhden kauden aikana vuonna 2013. 200 voiton vuosiraja rikkoutui ensimmäisen kerran vuonna 2016.

Tuhannen voiton rajan Torvinen saavutti vuonna 2017. Seuraavaa tasatuhat täyttyi 2022.

”Tuhannen voiton saavuttaminen tuntui todella kovalle jutulle. Rikkoessani 2000 voiton rajan, tajusin ettei meitä niin monta Suomessa ole. Vielä harvempi on rikkonut 3000 voiton rajan. Kun katsoo taaksepäin uraa, niin nopeastihan nämä voitot ovat kertyneet”, Hannu Torvinen summaa.

Viime kausi oli sekä voittojen että sisäänajetun rahan määrällä mitattuna Hannu Torvisen uran paras vuosi. Startteja kertyi viime kaudella vähemmän kuin aiemmin. Ohjastaja painottaa haluavansa kehittyä työssään jatkuvasti.

”Viime kausi oli todella onnistunut. Yritän kehittyä jatkuvasti ohjastajana. Huolehdin sekä fyysisestä että psyykkisestä hyvinvoinnistani.”

Torvinen nostaa merkittävimpien saavutustensa joukkoon Parvelan Retulla vuonna 2023 ajetun ravikuninkuuden ja Virin Camillalla vuonna 2020 saavutetun ravikuningattaren tittelin.

Hannu Torvinen ohjasti Parvelan Retun ravikuninkaaksi Kouvolassa vuonna 2023. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

”Kuninkuusravit ovat isoin ravitapahtuma Suomessa. Nuo tittelit ovat tunnetasolla itselle todella kova juttu. Tietysti myös Massimo Hoistin Elitloppet-finaalipaikka ja Suur-Hollola-ajon voitto sekä Ranch Kellyn kanssa Ranskassa asti menestyminen ovat arvoasteikolla ihan kärkipäässä.”

Jukka Hakkaraisen valmentama Massimo Hoist on osoittanut kauden avausstarteissaan hienoa virettä. Hannu Torvinen odottaa innolla uutta mahdollisuutta Elitloppetissa.

”Viime vuonna oltiin kuudes finaalissa. Silloin ei hevosella suoranaisesti tähdätty edes kilpailuun. Massimo Hoist on nyt vuoden vanhempi, ja Elitloppet on kuulunut suunnitelmiin jo pidemmän aikaa. Massimo Hoistilla voi kyllä olla mukana missä tahansa lähdössä.”

Hannu Torvinen juhlimassa Massimo Hoistin Suur-Hollola-ajon voittoa viime kesänä. Kuva: Terhi Piispa-Helisten

Hannu Torvisen puolison Anna Torvisen perheellä on laajamittaista ravitoimintaa. Hannu Torvinen osallistuu tarpeen mukaan hevosten valmennukseen. Hän painottaa kuitenkin ensisijaisesti keskittyvänsä lainaohjastamiseen.

”Käyn välillä ajamassa hevosia, mutta lainaohjastaminen on kuitenkin minun työni. Haluan olla aina hyvin valmistautunut tuleviin ohjastustehtäviin.”

Torvinen on omistajana mukana mielenkiintoisessa suomenhevosvarsassa. Kaksivuotias Parvelan Retun ja Virin Camella poika Caret valmentautuu Juha Utalan valmennuksessa.

”Omistajakimpassa on meidän lisäksemme muun muassa Virin Camillan omistaneet Miettiset. Työnjaon mukaan Juha treenaa ja minä ajan kilpaa sillä. Menestystä juhlitaan sitten yhdessä”, Hannu Torvinen naurahtaa.

Hannu Torvinen käy säännöllisin väliajoin ajamassa kilpaa Ruotsin puolella. Suomen lähdöt ovat kuitenkin keskeisin työmaa.

”Kysynnän mukaan käyn Ruotsissa ajamassa kilpaa. Suomalaisohjastajien taitotaso riittää oikein hyvin Ruotsin lähdöissä. Ruotsin reissut tarjoavat sopivasti vaihtelua arkiseen tekemiseen.”

Hannu Torvinen kasvoi raviammattilaisuuteen pitkään menestynyttä valmennustallia pyörittäneen isänsä Heikki Torvisen jalanjäljissä. Myös Hannun pikkuveli Jukka Torvinen on Suomen eturivin ohjastajia ja tuhannen voiton klubilainen.