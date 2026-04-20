Päivän ravit: Kuningattaren paluuUusi raviviikko alkaa Kuopiosta. Tällä viikolla alkaa myös suurkilpailukausi, kun lauantaina ajetaan Seinäjoki Race.
Kuopiossa illan päähuomion keräävät kuningatarkisaan pisteitä kartuttavat KK-26 lähdöt. Mukaan ilmoittautui 19 hevosta, joten sarja jaettiin kahdeksi lähdöksi.
Ensimmäisen pistelähdön keulahevonen lienee tuttuun tapaan Ypäjä Päivi. Viime viikolla Jyväskylässä pisterankingin kolmonen joutui päästämään lopussa Oon Leidin ohitseen.
Tällä kertaa lopussa voi tulla uhittelemaan Henkinen, joka sijoittui kauden avauksessaan samaisessa Killerin pistelähdössä neljänneksi. Startti kropassa tamma tulee parantamaan, mutta takarivin lähtöpaikalta Janne Räisäsen taktiikka on mielenkiintoista nähdä.
Illan tapaus on toisessa pistelähdössä kautensa avaava Lumi-Oosa. Vuoden 2023 ravikuningatar sijoittui pääkilpailussa viime vuonna kakkoseksi. Harri Kotilaisen valmentama tamma on viettänyt pitkän seitsemän kuukauden talvitauon.
Lähdön kovanaamoihin kuuluu Annan. Uransa viimeistä kautta kilpaileva 15-vuotias teräsrouva palasi reilu viikko sitten Vermossa radalle hyvävireisenä. Annan oli kauden avauksessaan niin tuoreen oloinen, että jatkostakin on lupa odottaa hyvää.
Kokeneempaa kaksikkoa haastaa vasta seitsemänvuotias Villilotta, joka on tekemässä tuloaan tammaeliittiin. Divisioonafinaalin viime kuussa voittanut Seppo Suurosen valmennettava on erittäin mielenkiintoinen tulokas näihin ympyröihin.
Ruotsissa ravataan maanantaina Rommessa. Illan kovimmassa lähdössä nähdään jälleen Daniel Redénin jenkkihevosen kauden debyytti.
Bright Star U.S. näytti viime kauden päätösstartissaan elokuussa hurjalta. Ori otti kyselemättä keulat ensimmäisellä takasuoralla, eikä sen jälkeen kukaan saanut Örjan Kihlströmin valjakosta minkäänlaista otetta. Täysi matka meni voimanpesältä vaivoitta aikaan 10,8a.
Illan aikataulut:
Kuopio 18.00, Toto5 19.10
Romme 19.20, Toto64 20.30
- Osaston luetuimmat