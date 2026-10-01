Päivän ravit: Okkolinin kolmikko kotiradan kolmivuotislähdössäLahdessa ajetaan torstaina lähdöt sekä kolmivuotiaille lämminverisille että suomenhevosille. Ohjastajakokelailla on oma lähtönsä.
Teemu Okkolinin kolmivuotiaat suomenhevoset tekevät ryminällä tuloaan radoille. Sisu Evo (Ellin Sisu) ehti voittaa uransa avausstartin kuukausi sitten. Sammumaton (Tutuari) pilasi heinäkuussa oman avauksensa väärään askellajiin. Överbyn Chartierille (Kartier) Jokimaan kolmivuotislähtö on uran avausstartti.
Jokimaan ilmaisraveissa on torstaina kymmenen ravilähtöä. Toto5 -peliä käynnistellään neljännestä lähdöstä, joka on samalla lämminveristen kovin sarja.
Ennakkosuosikki Macao Keeperin poisjäännin myötä suosikin paineet kantaa Luxus Match, joka lähtee Macao Keeperin poisjäännin jälkeen sisäradalta.
Juniori/kokelaslähtö on etukäteen kiharainen. Monilla hevosilla on tuoreita näyttöjä kunnostaan, joten lähdön juoksunkulku tulee kertomaan paljon.
Tie Suur-Hollolaan -karsinnassa nähdään aloittelevia Suomessa syntyneitä lämminverisiä. Juha Utalan Piece Of Bugger (Express Duo) voisi paremmalta lähtöpaikalta olla lähdön selkeäkin suosikki. Kasiradan lähtöpaikaltakin se on varmasti huomioitava.
Ruotsissa on poikkeuksellisesti torstainakin kahden radan Toto86-kierros. Bergsåkerissa illan kaikki lähdöt ovat kylmäverisille. Örebrossa nähdään sen sijaan ainoastaan lämminverilähtöjä.
Bergsåkerissa on suomalaisväriä, kun Antti Ala-Rantala matkaa länsinaapuriin neljän kylmäverisen kanssa. Ala-Rantalan ajatukset illan hevosista voi lukea päivällä MT Hevosista.Artikkelin aiheet
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