Ajoneuvoon pitää kiinnittää tästä päivästä alkaen alaikäisen kuljettajan tunnus – tällainen se onTunnus pitää kiinnittää myös yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen.
Alaikäisen kuljettajan pitää tästä päivästä alkaen merkitä B-luokan ajo-oikeutta edellyttävä ajoneuvo vihreäkeltaisella tunnuksella.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ohjeistaa kiinnittämään tunnuksen ajoneuvon takaosaan näkyvälle paikalle.
Tunnus pitää kiinnittää henkilöauton lisäksi myös esimerkiksi yli 60 kilometrin tuntivauhtia kulkeviin traktorimönkijöihin, kun kuskina on alaikäinen.
Alaikäinen kuljettaja vastaa itse tunnuksen hankinnasta. Vihreäkeltainen tunnus on kuusikulmainen, ja sen halkaisijan on oltava vähintään 15 ja enintään 20 senttiä. Lisäksi materiaalin on oltava heijastamatonta.
Tunnuksia myyvät yleisimmät tavaratalot ja nettikaupat.
Jos tunnus ei ole käytössä, voi räpsähtää 100 euron liikennevirhemaksu.Artikkelin aiheet
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