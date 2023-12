Ravivihje: GLI Grand Prix-finaalissa monta mahdollista voittajaa

Kierroksen päättävä finaali on totutun tasokas ja äärimmäisen tasainen koitos. Voittaja kuittaa mukavat 14 000 euroa palkintorahaa. Let’s Get It Up ja Issakan Valo toimivat systeemin kivijalkoina.