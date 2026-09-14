Päivän ravit: Kaustisella ravataan myöhäiseen iltaan saakkaKaustisella ei ole merkkiäkään joitain raveja vaivanneesta hevospulasta. Ilmoittautuneita riitti kahteentoista lähtöön asti, ja ravit saadaan aikataulun mukaisesti pakettiin vasta iltakymmeneksi.
Yksi illan pienimpiä lähtöjä on suomenhevosten nuorten sarja, jossa on mielenkiintoiset asetelmat. Ikäluokan kärkihevosiin kuuluva Rebyytti on ilmoitettu pisimmälle mahdolliselle sadan metrin takamatkalle.
Kahdelta ensimmäiseltä paalulta lähtee uransa alkuvaiheessa olevia hevosia, mutta sen verran kykyjä parhaimmilla vastustajilla on, että Amanda Mutelin valmentama Rebyytti saa pistellä voittonsa ansaitakseen ihan tosissaan.
Euronelkkukohteet näyttävät kertavilkaisulla haastavan sorttisilta. Varman löytäminen kallisriviseen yhdistelmäpeliin voi tuottaa vaikeuksia, mutta onnistuessaan sillä saa pelikansaan tuntuvaa etua.
Lämminveristen jaettavissa sarjoissa lähtöjensä eniten tienanneet hevoset saavat automaattisesti hankalia lähtöpaikkoja. Eniten tienanneiden lähdössä Second Opinionissa olisi voinut olla piikin aineksia, mutta jalkaansa kolhineen ruunan tallikommentit ovat hyvin maltillisia.
Myös koelähdössä on mielenkiintoista nähtävää. Harri Silakan voitokas Mattilan Eemeli palaa puolentoista vuoden tauolta radoille koelähdön kautta. Petri Klemola marssittaa koelähtöön peräti kolme kaksivuotiasta Leader-kasvattiaan.
Ruotsin pääravit ajetaan Solängetissä. Toto64-avauksessa on erikoista menoa, sillä Toto64-kohteina on 1140 metrin speed racena ajettavat montélähdöt sekä kylmäverisille että lämminverisille.
Toto64-kierroksen pelatuimmaksi hevoseksi jäänee kylmäveristen tuore Ruotsin mestari Svarte Petter.Artikkelin aiheet
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