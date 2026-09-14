Summa Defencen rahat ovat loppu, varoittaa emoyhtiön konkurssistaYhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkon.
Puolustusalan yhtiö Summa Defence ilmoittaa, että sen käyttöpääoma on loppunut ja maksuvalmius heikentynyt merkittävästi. Yhtiö kertoo, ettei sillä tällä hetkellä ole tiedossa lisärahoitusta, joka turvaisi toiminnan jatkuvuuden.
Summa Defence kertoo arvioivansa kaikkia käytettävissä olevia vaihtoehtoja, kuten tytäryhtiöiden myyntiä tai hakeutumista yrityssaneeraukseen. Yhtiö varoittaa, että tilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja että lopputuloksena voi olla emoyhtiön konkurssi.Artikkelin aiheet
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