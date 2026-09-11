Uusia nimiä julki ehkä ensi viikolla – Antti Lehtisalo lupaa Hippoksen selvittävän kiusaamisen ja dopingin perinpohjaisesti
MT Hevoset liven vieraana käynyt Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo ihmettelee pettyneenä viime aikojen tapahtumia suomalaisessa raviurheilussa.
Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo kertoo MT Hevoset Livessä, että doping-kokonaisuus ja kiusaamiskohu selvitetään kaikilla mahdollisilla keinoilla loppuun saakka. ”Joka ikinen on samalla viivalla, olipa asema sitten aivan mikä tahansa”, Lehtisalo sanoo. Kuva: Jukka-Pekka Lindbäck